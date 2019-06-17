На південному узбережжі США втричі зросла смертність серед дельфінів — науковці
Укрінформ
Працівники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США хочуть зрозуміти, чому на південному узбережжі країни втричі зросла смертність серед дельфінів.
Про це повідомляє NBC News.
“Кількість загиблих (тварин — ред.) утричі перевищує звичайний рівень смертності у цей період”, - йдеться у повідомленні.
За даними співробітників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, більшість із 279 мертвих дельфінів, виявлених з 1 лютого, була знайдена саме на узбережжі штатів Флорида, Алабама, Міссісіпі й Луїзіана.
За словами представника Управління Тері Роулеса, ймовірною причиною стрімкого зростання кількості смертей дельфінів є масштабний витік нафти, що стався у 2010 році, та потрапляння у море великих масивів прісної води внаслідок повені на Середньому Заході США.