G20 уклала першу міжнародну угоду щодо боротьби із пластиком в океані

На саміті G20 учасники уклали першу міжнародну угоду зі скорочення пластикових відходів у світовому океані.

Про це пише DW.

В угоді сформульовані загальні для всіх правила з боротьби з пластиковим забрудненням та прописані конкретні необхідні заходи.

Також у договорі передбачена підтримка інновацій в цій галузі та поліпшення наукових методів аналізу й спостереження.

Виконання угоди країни здійснюватимуть на добровільних засадах. Раз на рік підписанти планують випускати звіт про досягнення у боротьбі з пластиковими відходами.

У японському відділенні Greenpeace заявили, що досягнута угода — лише перший крок до вирішення проблеми, й наголосили, що недостатньо розраховувати тільки на добровільні дії. Там вважають необхідним ухвалити обов’язкові для всіх правила з боротьби з пластиковими відходами з чітко прописаними цілями та планом дій.

Як відомо, забруднення пластмасами стає все більш серйозною міжнародною проблемою, особливо після того, як Китай і деякі інші країни заборонили імпорт пластикових відходів з-за кордону. Після цієї заборони багато держав, включаючи Японію, гостро відчули накопичення у себе пластикових відходів.

Як повідомлялося, зустріч міністрів енергетики і навколишнього середовища країн G20 цими вихідними проходить у японському місті Каруїдзава.