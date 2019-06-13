День без поліетилену: українців закликають відмовитися від пакетів

Українцям пропонується 3 липня 2019 року прожити один день без поліетиленових пакетів в рамках всеукраїнської акції “День без поліетилену”.

Про це поінформував міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак у Facebook.

"Думаю, що один день без поліетиленових пакетів українці зможуть прожити без втрат та психологічних травм. Я як міністр екології закликаю зробити це 3 липня у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day). Щоб мій заклик не залишився просто хорошою пропозицією, ми разом із Програмою розвитку ООН, міжфракційним об'єднанням депутатів "Зелена енергія змін" та Zero Waste Alliance Ukraine вирішили в цей день провести загальноукраїнську акцію “День без поліетилену”, - написав Семерак.

Він зазначив, що цього дня треба спробувати обійтися без пластикових пакетів, яким давно є альтернативні варіанти у вигляді екоторбинок, паперових пакетів, сіток, що називають "авоськами".

За словами міністра, спробувати добу пожити без пластику пропонується закладам торгівлі та послуг, супермаркетам, магазинам, ринкам тощо. Відповідні листи-запрошення приєднатися до акції вже розіслано великим загальноукраїнським мережам торгівлі, додав він.

Семерак наголосив, що мета акції - сформувати нову екологічну поведінку, спробувати у повсякденному житті застосувати модель поведінки, притаманну для жителів ЄС, привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та, як наслідок, непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами, а також сприяти популяризації доступних екологічних рішень на заміну пластику серед споживачів торговельних мереж, супермаркетів та магазинів роздрібної торгівлі.

Реєстраційна форма для участі в акції за посиланням http://bit.ly/PBFD4business. Слідкувати за новинами акції можна у мережі Facebook за посиланням: http://bit.ly/NoPlasticUA.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного ж року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 штук на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше ніж двісті років, а пластик - майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

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Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже в понад 40 країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

В Євросоюзі до 2021 року хочуть заборонити поліетиленові пакети, одноразовий посуд, навіть соломинки. Цю ініціативу уже підтримали понад 250 компаній відомих брендів.

В Україні зареєстровано законопроект про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу № 9507 від 28.01.2019, який передбачає заборону реалізації поліетиленових пакетів з товщиною стінки до 50 мікрон з 1 січня 2022 року. Також законопроектом передбачено обов’язкову сертифікацію пакетів на придатність до біорозкладу (для біорозкладних пакетів) у відповідності до національних стандартів з 1 січня 2021 року.

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