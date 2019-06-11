Канада заборонить одноразовий пластик

Уряд Канади планує заборонити використання з 2021 року одноразових пластикових виробів.

Про це повідомляє CBC News.

“Пластикові соломинки, ватні палички, мішалки для напоїв, тарілки, столові прилади і повітряні кульки на паличках - це лише частина одноразового пластику, який буде заборонено в Канаді”, - йдеться у повідомленні.

Також під заборону підпадуть контейнери від фаст-фуду та чашки з пінополістиролу.

Як зазначається, це тільки частина глобальної стратегії Канади у боротьбі із забрудненням довкілля пластиком. Очікується, що повну версію уряд країни оголосить найближчим часом.

Читайте також: Філіппіни повернули Канаді кілька тонн сміття

На останньому саміті “Великої сімки” Франція, Канада, Німеччина, Італія, Велика Британія підписали хартію, згідно з якою до 2040 року весь пластик, вироблений в цих країнах, буде повторно використовуватися, перероблятися або спалюватися для виробництва енергії.