Штати закликали РФ припинити політичні переслідування в окупованому Криму

Адміністрація США глибоко стурбована ситуацією з порушенням прав людини в Криму, де окупаційна влада продовжує залякувати, переслідувати й ув’язнювати тих, хто виступає проти окупації українського півострова.

Про це заявив у понеділок заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн-конференції «Боротьба України за демократію в Чорноморському регіоні», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати продовжують бути глибоко занепокоєними утриманням понад 100 політичних в’язнів у Криму», - заявив представник американського відомства.

Читайте також: Денісова вимагає від російського омбудсмена надати меддопомогу кримчанину Муратову

Він підкреслив, що багато із тих, кого переслідують, є кримськими татарами, етнічними українцями, а також представниками етнічних та релігійних меншин. У цьому зв’язку представник американського уряду закликав Росію «покласти край порушенням прав людини», звільнити всіх незаконно ув’язнених, припинити переслідування, а також тортури.

«Настав час припинити винесення вироків тим, хто висловлюється проти окупації», - наголосив представник Держдепартаменту США. Крім того, Кент підкреслив, що Росія повинна поважати роль незалежних медіа.

Він також підкреслив, що Росія зосереджує війська та зброю в Криму, в тому числі літаки й ракети, здатні переносити ядерну зброю, що також викликає занепокоєння щодо безпеки в регіоні.

«Вони (РФ – ред.) використовують півострів для того, щоби обмежити морський доступ для окремих регіонів Чорного моря, а також до Керченської протоки й Азовського моря», - зауважив Кент.

Він також нагадав, що в грудні 2020 року Генеральна Асамблея ООН засудила мілітаризацію Криму. «Сьогодні ми поновлюємо заклик ООН до Росії припинити окупацію Криму та вивести війська з України», - наголосив американський урядовець.

Читайте також: Дружина вбитого кримськими окупантами Рахімова оскаржить рішення про видворення

Представник адміністрації США також привітав ініціативу України щодо запуску «Кримської платформи» в серпні нинішнього року.

«Крим – це Україна. Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, аби продовжити протидію кампанії Кремля з дестабілізації України, а також щоб допомогти прагненням (України – ред.) до демократичного розвитку й зміцнення зв’язків з Європою»,- наголосив представник Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, спроби РФ окупації та мілітаризації українського півострова розглядаються на міжнародному рівні як загроза регіональній безпеці. Крім того, серйозні занепокоєння серед західних країн викликають повідомлення про суттєві порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові.