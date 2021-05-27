Дружина вбитого кримськими окупантами Рахімова оскаржить рішення про видворення

Захист громадянки Узбекистану Сохіби Бурханової, щодо якої "суд" в окупованому Криму ухвалив рішення про примусове видворення, оскаржить це рішення.

Про це заявила адвокат Марина Дубровіна. повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку "Кримської солідарності" у Фейсбуці.

Апеляційну скаргу 28 травня розглядатиме Верховний суд РФ.

«Розгляд моєї скарги призначено на завтра, о 9 годині ранку», - сказала адвокат.

Читайте також: Удову вбитого кримськими окупантами Рахімова висилають до Узбекистану

За її словами, захист оскаржить винесене "Совєтським районним судом" рішення і попросить замінити постанову про примусове видворення на самостійний виїзд з одночасним звільненням Бурханової з центру тимчасового утримання.

"За наявності настільки грубих порушень норм матеріального і процесуального права оскаржувана постанова безумовно підлягає зміні", - заявила адвокат.

Як повідомлялося, 11 травня силовики у Сімферополі розстріляли під час затримання громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, стверджуючи, що він чинив збройний опір. Цього ж дня ФСБ відвезла на допит його сім'ю і сім'ю Сейдамета Гафарова, в домоволодінні якого було убито Рахімова.

Читайте також: Адвокатам вже десять днів не віддають тіло убитого в Криму Набі Рахімова

Відносно вдови Рахімова Сохіби Бурханової "суд" ухвалив рішення призначити штраф у розмірі 2 000 рублів і адміністративне видворення за порушення статті 18.8 КАП РФ («Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду до Російської Федерації або режиму перебування в Російській Федерації»).