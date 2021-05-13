Удову вбитого кримськими окупантами Рахімова висилають до Узбекистану

В окупованому Криму «суд» виніс рішення про видворення «за межі РФ» Сохіби Рахімової - вдови громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, вбитого під час обшуку.

Про це повідомляє в Фейсбуці «Кримська солідарність», передає Укрінформ.

«Совєтський районний суд розглянув адміністративне правопорушення про незаконне перебування в РФ щодо Сохіби Бурханової, дружини вбитого силовиками Набі Рахімова. Суддя Ігор Бражник постановив видворити її за територію РФ», - йдеться у повідомленні.

Адміністративне видворення за межі Російської Федерації винесено за порушення статті 18.8 КпАП РФ (Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування в Російській Федерації).

Також «судом» був призначений штраф у розмірі 2000 рублів.

За даними «Кримської солідарності», Сохібу Бурханову буде поміщено до центру тимчасового тримання, після чого її супроводжуватимуть до кордону Республіки Узбекистан.

Зазначається, що двоє неповнолітніх дітей Сохіби Бурханової не зможуть бути розміщені розміститися в центрі тимчасового тримання, у зв'язку з чим «суд» запропонував або оформити на них опіку третій особі, або відправити їх в супроводі дорослого в Узбекистан.

Нагадаємо, 11 травня в мікрорайоні «Дубки» під Сімферополем під час слідчих дій силовики розстріляли громадянина Узбекистану Набі Рахімова, стверджуючи, що він чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Цього ж дня ФСБ забрала на допит до Слідчого комітету його дружину й сина, а також подружжя Гафарових, у домоволодінні яких був убитий Рахімов.

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Раніше Рахімов звертався до ЄСПЛ з позовом проти РФ, яка намагалася депортувати його в Узбекистан, де, за його словами, його переслідували за релігійні та політичні переконання. Європейський суд став на сторону Рахімова і зобов'язав РФ виплатити йому 17 тисяч євро компенсації.

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі) через незаконні обшуки в окупованому Криму. Також з'ясовуються обставини вбивстваНабі Рахімова.