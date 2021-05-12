Дружину вбитого в Криму під час обшуку Рахімова відпустили після другої години ночі - адвокат

Затриману напередодні в тимчасово окупованому Криму в селі Завітне Совєтського району дружину убитого громадянина Узбекистану Сахібу Бурханову після слідчих дій у Сімферополі відпустили тільки після 2 години ночі 12 травня.

Про це повідомив її адвокат Сіяр Панич у відео, розміщеному в Фейсбуці Кримською солідарністю.

«Сьогодні, 12 травня, майже о пів на третю ночі закінчилися слідчі дії з моєю підзахисною Бурхановою Сахібою Усманівною. 11 травня вранці вона була доставлена ​​співробітниками поліції і передана співробітникам міграційної служби, які о 13 годині привезли її в головне слідче управління», - повідомив Панич.

За словами адвоката, він прибув до підзахисної близько 18 години, тоді жінці ще не повідомили про смерть її чоловіка. Разом з Бурхановою був її 15-річний син.

«Слідчий провів з нею допит як свідка, не пояснивши, у якій справі вона проходить свідком і за яким фактом порушено справу. Він тільки сказав номер кримінальної справи, який нам ні про що не говорив. Питання стосувалися характеризуючих даних її чоловіка. Про те, що сталося вчора з її чоловіком, слідчий їй відразу не повідомив, сказавши, що він затриманий», - зазначив адвокат.

Після того, як слідчий повідомив їй про те, що сталося з її чоловіком, вона відмовилася від підписання якихось документів. Крім того, вона відмовилася від здачі зразків букального епітелію (епітелій внутрішнього боку щоки). При цьому слідчий пригрозив їй примусовим взяттям аналізу, але згодом відмовився від цього.

Читайте також: Кількість арештів в окупованому Криму за чотири роки зросла у більш як у 15 разів

Аналогічні слідчі дії, зазначив Панич, були проведені з її 15-річним сином, який від дачі показів також відмовився, оскільки слідчі не пояснили в якості кого його допитують. Крім того, о пів на 12-у ночі підліток, який тримав пост, за добу тільки випив склянку води і у нього було запаморочення. Він також відмовився від надання букального епітелію.

Як пояснив адвокат, відмова була пов'язана з тим, що в постанові про вилучення зразків букального епітелію вказаний тільки номер кримінальної справи без пояснення, для чого в подальшому ці зразки будуть використані.

«Не вказано, для чого і з якими іншими зразками і речовими доказами ці зразки будуть в подальшому порівнюватися. Тому у нас були обгрунтовані сумніви в об'єктивності слідства», - повідомив Панич.

Однак, за словами адвоката, слідчий виніс постанову про незаконне вилучення у сина Рахімова його кепки для проведення експертизи. Про це порушення адвокат вказав у протоколі слідчих дій.

Як повідомив Панич, його підзахисній вручили повістку на проведення слідчих дій, призначених на 16 годин 12 травня.

11 травня в Криму пройшов обшук в с. Завітне Совєтського району, де проживає сім'я громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, який перебуває на заробітках у Сімферополі. Одночасно силовики провели обшук в мікрорайоні Дубки під Сімферополем, де Рахімов винаймав житло у свого роботодавця Гафарова і де громадянин Узбекистану був убитий під час обшуку нібито за посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 317 КК РФ).

Дружину Рахімова Сахібу Бурханову відразу після обшуку повезли у відділок з питань міграції ВМВС Росії по Совєтському району разом з 15-річним сином Так'юддіном Рахімовим, який зголосився поїхати з нею. На жінку склали протокол за порушення режиму перебування і проживання в РФ.

Як повідомлялося, прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі) через незаконні обшуки в окупованому Криму.

Прокуратура також з'ясовує обставини вбивства уродженця Узбекистану Рахімова.

Фото: Кримська солідарність