Кількість арештів в окупованому Криму за чотири роки зросла у більш як у 15 разів

Кількість арештів в окупованому Криму за чотири роки зросла у більш як у 15 разів

Дослідження
Укрінформ
Кримськотатарський ресурсний центр констатував, що за останні 4 роки кількість обшуків на півострові зросла в 4,7 раза, арештів - в 15,2 раза, незаконного етапування з Криму - в 11,6 раза.

Про це у вівторок на презентації презентував дослідження «Аналіз ситуації в окупованому Криму» повідомив керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає кореспондент Укрінформу.

«Проаналізувавши динаміку зміни основних порушень прав людини за 2017-2020 роки, можна звернути увагу на зростання порушень за окремими категоріями. Якщо ми візьмемо обшуки, то в динаміці їх кількість зросла в 4,7 раза, якщо брати затримання, то збільшення у 2,8 раза, допити - у 2,3 раза, арешти - в 15,2 раза, збільшення в 9,7 раза, порушення права на справедливий суд - в 4,1 рази. Незаконних етапувань збільшилося в 11,6 раза», - розповів Барієв.

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Він уточнив, що тільки за перший квартал 2021 року 33 громадянина України зазнали етапувань з території тимчасово окупованого Криму на територію РФ.

Як вважає керівник КРЦ, цей вид порушення «можна прирівнювати до депортації, оскільки етапування - це насильницьке переселення людей».

На думку члена Меджлісу, зростання основних порушень прав людини в окупованому Криму протягом останніх чотирьох років свідчить про «необхідність розроблення рекомендацій», які додаються до проведеного КРЦ дослідження.

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Зокрема, за його словами, «рекомендації сформульовані нами на адресу міжнародних організацій, на адресу української влади, також вони адресовані і російській владі».

Барієв уточнив, що дослідження, презентоване в цифрах, графіках і гістограмах, містить глави, що аналізують порушення як індивідуальних прав - права на життя, на справедливий суд, викрадення, арешти, допити, так і колективних прав - право на свободу слова, на мирні зібрання, а також право корінного народу на управління представницькою інституцією.

«У цьому разі ми говоримо про Меджліс кримськотатарського народу», - наголосив Барієв.

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До проведеного дослідження експерти КРЦ додають презентовану раніше методику оцінювання застосування персональних санкцій щодо осіб, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією в Криму, а також проєкт закону про корінні народи України, розроблений експертами Кримськотатарського ресурсного центру.

Відразу після презентації дослідження передбачається завантажити на сайті Кримськотатарського ресурсного центру двома мовами - українською та англійською. У друкованому варіанті «Аналіз ситуації в окупованому Криму» планується направити в посольства країн в Україні, в міжнародні організації, а також в органи державної влади України і в ВР України.

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