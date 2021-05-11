Кількість арештів в окупованому Криму за чотири роки зросла у більш як у 15 разів

Кримськотатарський ресурсний центр констатував, що за останні 4 роки кількість обшуків на півострові зросла в 4,7 раза, арештів - в 15,2 раза, незаконного етапування з Криму - в 11,6 раза.

Про це у вівторок на презентації презентував дослідження «Аналіз ситуації в окупованому Криму» повідомив керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає кореспондент Укрінформу.

«Проаналізувавши динаміку зміни основних порушень прав людини за 2017-2020 роки, можна звернути увагу на зростання порушень за окремими категоріями. Якщо ми візьмемо обшуки, то в динаміці їх кількість зросла в 4,7 раза, якщо брати затримання, то збільшення у 2,8 раза, допити - у 2,3 раза, арешти - в 15,2 раза, збільшення в 9,7 раза, порушення права на справедливий суд - в 4,1 рази. Незаконних етапувань збільшилося в 11,6 раза», - розповів Барієв.

Він уточнив, що тільки за перший квартал 2021 року 33 громадянина України зазнали етапувань з території тимчасово окупованого Криму на територію РФ.

Як вважає керівник КРЦ, цей вид порушення «можна прирівнювати до депортації, оскільки етапування - це насильницьке переселення людей».

На думку члена Меджлісу, зростання основних порушень прав людини в окупованому Криму протягом останніх чотирьох років свідчить про «необхідність розроблення рекомендацій», які додаються до проведеного КРЦ дослідження.

Зокрема, за його словами, «рекомендації сформульовані нами на адресу міжнародних організацій, на адресу української влади, також вони адресовані і російській владі».

Барієв уточнив, що дослідження, презентоване в цифрах, графіках і гістограмах, містить глави, що аналізують порушення як індивідуальних прав - права на життя, на справедливий суд, викрадення, арешти, допити, так і колективних прав - право на свободу слова, на мирні зібрання, а також право корінного народу на управління представницькою інституцією.

«У цьому разі ми говоримо про Меджліс кримськотатарського народу», - наголосив Барієв.

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До проведеного дослідження експерти КРЦ додають презентовану раніше методику оцінювання застосування персональних санкцій щодо осіб, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією в Криму, а також проєкт закону про корінні народи України, розроблений експертами Кримськотатарського ресурсного центру.

Відразу після презентації дослідження передбачається завантажити на сайті Кримськотатарського ресурсного центру двома мовами - українською та англійською. У друкованому варіанті «Аналіз ситуації в окупованому Криму» планується направити в посольства країн в Україні, в міжнародні організації, а також в органи державної влади України і в ВР України.