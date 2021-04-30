Вирок політв’язню Приходьку оскаржать в ЄСПЛ

Захист українського активіста Олега Приходька, засудженого російським судом до 5 років позбавлення волі, готує скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з винесеним йому неправосудним вироком.

Про це повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Авокат Назім Шейхмамбетов відвідав політв'язня, українського активіста Олега Приходька в СІЗО для підготовки апеляційної скарги та скарги в Європейський суд з прав людини. Захисник передає, що вони будуть готові відправити скаргу до ЄСПЛ, як тільки вирок у справі Приходька набуде чинності, а зараз вони займаються збором документів», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, сторона захисту вже ознайомилася з усіма томами кримінальної справи і отримала протоколи та аудіозаписи судових засідань - все це буде долучено до скарги до ЄСПЛ.

Зараз, зазначив Шейхмамбетов, він разом зі своїм підзахисним чекає рішення суду за апеляцією прокуратури, яка вирішила оскаржити вирок українцю, вимагаючи присудити йому 11 років позбавлення волі замість п'яти.

Як зазначив адвокат, сторона обвинувачення, так само як і захист, не згодна з вироком Приходьку, однак незгода прокуратури в тому, що вона вважає вирок «занадто м'яким», тоді як захист вважає його «абсолютно несправедливим».

Щодо стану здоров'я 63-річного підзахисного Шейхмамбетов повідомив, що він «стабільно задовільний», проте в умовах тюремної медицини у Приходька загострюються хронічні захворювання.

Адвокат повідомив, що Приходьку не перешкоджають в передачі ліків і йому надається доступна в умовах СІЗО допомога.

Крім того, він зазначив, що у підзахисного немає проблем з адміністрацією СІЗО й у нього склалися «досить приятельські відносини» з двома сусідами по камері.

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Як повідомлялося, 9 жовтня 2019 року в окупованому Криму силовики затримали Олега Приходька, залишивши його на всю ніч у будівлі ФСБ, після чого повезли на обшук в його гараж, де «виявили» вибухівку.

Приходька заарештували та висунули обвинувачення в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Пізніше до нього додалися «незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин чи вибухівки» і планування вибуху в будівлі генконсульства Росії у Львові.

3 березня 2021 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону суддя Олексій Магомадов засудив Приходька до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком у тюрмі, а також до штрафу в розмірі 110 тис рублів ($ 1,5 тис.).

16 квітня 2021 року сторона обвинувачення подала апеляцію на рішення Південного окружного військового суду м. Ростов-на-Дону з метою збільшення Олегу Приходьку терміну позбавлення волі з 5-ти років до 11-ти.

Фото: Кримська солідарність