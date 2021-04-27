Полозов розповів про знущання з політв'язня Яцкіна в окупованому Криму

В окупованому Криму після чергового засідання у «справі» щодо Івана Яцкіна тюремники привезли політв'язня в сире і темне приміщення так званої «кишки», де його протримали близько двох годин.

Про це у Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

«Івана Яцкіна вчора протримали у цій «кишці» близько двох годин. Він був змушений стоячи перебувати в цьому сирому приміщенні. З огляду на захворювання нижніх кінцівок, яке він має, а також наслідки після обмороження ніг у СІЗО «Лефортово», стан здоров'я Івана Яцкіна погіршився. Сьогодні скаржився мені на сильні болі в ногах», - розповів адвокат.

Крім того, підзахисний повідомив Полозову, що йому досі не видали медикаменти (знеболюючі та антикоагулянти), які раніше йому передали родичі.

«Дуже хочеться сподіватися, що адміністрація СІЗО Сімферополя вживе необхідних заходів для забезпечення прав ув'язнених і докладатиме зусиль щодо недопущення нелюдського ставлення до «спецконтингенту» з боку відповідальних співробітників», - написав захисник.

Полозов повідомив, що сьогоднішнє засідання у «справі Яцкіна» відбувалося у закритому режимі через «наявність у справі відомостей, що становлять державну таємницю».

Як повідомлялося, 13 березня 2021 року в Криму «суд» почав розгляд «справи» щодо Івана Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді та співпраці з СБУ. Відомості про склад «суду» не розголошуються, адвокат Полозов дав підписку про нерозголошення інформації.

Івана Яцкіна було затримано 16 жовтня 2019 року і він перебував у московському СІЗО «Лефортово». Взимку цього року він отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття близько сорока хвилин. На момент початку судового розгляду Яцкіна етапували до Криму.