«Суд» у Криму продовжив на два місяці арешт журналіста Єсипенка

«Суд» у Криму продовжив на два місяці арешт журналіста Єсипенка

Укрінформ
Київський районний «суд» Сімферополя продовжив на два місяці арешт фрилансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Крым.Реалии.

«Сьогодні слідчий Власов виступив у «суді» з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО. Слідчий чи не слово в слово переписав попереднє клопотання, формулювання такі самі - має паспорт громадянина України, може переховуватися від слідства і вплинути на свідків. «Суд» клопотання слідчого задовольнив і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 11 липня», - розповів адвокат Олексій Ладін.

За його словами, Єсипенко просив застосовувати стосовно себе міжнародне законодавство, зокрема - четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

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Також у залі «суду» фрилансер подякував ЗМІ й кореспондентам, які висвітлюють його справу.

Як повідомлялося, Владислав Єсипенко - позаштатний журналіст (фрилансер) Радіо Свобода (проєкт Крым.Реалии), висвітлював соціальну й екологічну проблематику. Був затриманий ФСБ Росії у Криму 10 березня 2021 року за обвинуваченням у збиранні інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні «саморобного вибухового пристрою».

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Протягом 27 днів до затриманого не допускали незалежних адвокатів. Водночас інтерв'ю з ним показав російський державний телеканал «Крым 24»: на відео Владислав Єсипенко підтвердив, що проводив на півострові зйомки для проєкту Крым.Реалии, а також сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

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