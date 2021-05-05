Окупанти у Криму відкрили три нові справи щодо вірян

Кримська правозахисна група зафіксувала три нові адміністративні провадження, що порушують свободу віросповідання людей, які проживають у тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«Кримська правозахисна група (КПГ) продовжує фіксувати, як російська влада систематично порушує свободу віросповідання в окупованому Криму. У квітні КПГ зафіксувала три нові адміністративні провадження за ст. 5.26 КпАП РФ», - йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, два з трьох адміністративних провадження порушені проти сАлушти громади з Алушти і стосовно її імама Юсуфа Аширова. На підставі протоколів, складених після обшуку в мечеті 30 березня 2021 року, імама звинуватили в проведенні п'ятничних намазів (молитов - ред.), а громаду - у наявності в мечеті релігійної літератури.

8 квітня так званий мировий суддя Марина Матюшенко винесла попередження щодо Церкви християн віри євангельської п'ятидесятників «Любов Христа» за ст. 5.26 КпАП (Незаконна місіонерська діяльність) за публікації в соціальній мережі з описом діяльності організації.

Адміністративне провадження за ст. 5.26 КпАП РФ також розпочато щодо релігійної організації Церкви християн віри євангельської "Хліб Життя" з Керчі.

Як вважають правозахисники, подібні дії російської влади в окупованому Криму необгрунтовано обмежують свободу совісті і віросповідання.