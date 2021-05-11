В Україні відкрили провадження через обшуки в окупованому Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відкрила кримінальні провадження щодо проведення ФСБ РФ обшуків у окупованому Криму.

Про це у Телеграмі повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 11 травня 2021 року, розпочаті кримінальні провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта ряду незаконних обшуків в окупованому Криму та подальшого незаконного затримання представників кримськотатарського народу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі). За такі незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування здійснюватиме ГУ НП в АР Крим та м. Севастополя.

Як повідомлялося, 11 травня Кримська солідарність заявила про обшуки в окупованому Криму у громадян Аюба Рахімова, Сейдамета Гафарова, а також про затримання Сахіби Бурханової.