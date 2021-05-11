В окупованому Криму ФСБ проводить черговий обшук

В окупованому Криму співробітники ФСБ проводять обшук у будинку Аюба Рахімова, який перебуває за межами півострова.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні вранці стало відомо про проведення слідчих заходів у помешканні Рахімова Аюба за адресою: Совєтський район, село Завітне, вулиця Совєтська, будинок 12», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на місці працюють співробітники ФСБ. Їх і кілька автомобілів, на яких вони приїхали до будинку Рахімова, жителі села виявили о 6.30. Причину проведення так званих слідчих заходів вони не повідомляють.

У будинку зараз знаходиться дружина Аюба Рахімова і двоє дітей віком 11 і 14 років. Сам Рахімов, за інформацією сусідів, виїхав на заробітки.

Нікого з односельчан, які прибули на місце обшуку, в будинок не пускають.

За даними Кримської солідарності, всередині будинку знаходяться близько восьми силовиків разом з понятими, яких вони привезли з собою. Люди не розходяться, чекаючи завершення обшуку.

Обшуки ФСБ в окупованому Криму / Фото: Кримська солідарність

Повідомляється, що до будинку, де проходить обшук, під'їхав "керівник паспортного столу". Через деякий час дружину Рахімова повезли до так званого відділення з питань міграції ВМВС Росії по Совєтському району.

Кримська солідарність з'ясовує подробиці події.