Репресії проти кримських татар є гібридною депортацією з боку російської влади - адвокат

Кримські татари зазнають постійних репресій з боку російської влади, яка тим самим намагається змусити їх мовчати або покинути півострів.

Таку думку телеканалу "Дом" висловив російський адвокат Микола Полозов, відомий із багатьох справ українських політв'язнів в РФ, передає Укрінформ.

Правозахисник назвав такі дії окупантів "гібридною депортацією". Він упевнений, що наспіх сфабриковані кримінальні справи та "штампування" великих термінів у вироках військових судів РФ триватимуть і далі, оскільки ФСБ та МВС Росії необхідно пояснити необґрунтовано роздуті бюджети відомств.

"Ми бачимо, що протягом останніх семи років, починаючи з 2014 року, російська влада проводить послідовну політику репресій щодо кримських татар як найбільш значущої соціальної групи в Криму, національної групи в Криму, яка не прийняла наслідки окупації. Яка, попри тиск, все одно продовжує чинити опір", - сказав Полозов.

Адвокат зазначив, що йдеться про практично 100 кримських татар.

"Вони незаконно утримуються в російських в'язницях, як на території окупованого Криму, так і їх вивозять в порушення норм міжнародного права на материк, де судять", - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, в окупованому Криму до громадян України також застосовується примусова депортація. За 2020 рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 178 випадків, коли "суди" в Криму виносили такі рішення. Зазвичай ідеться про звичайних кримчан, які проживали на півострові раніше і залишилися тут після 2014 року.