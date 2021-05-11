У Криму затримали господаря будинку, де в ході обшуку було вбито людину

Окупанти в Криму, в мікрорайоні Дубки під Сімферополем, затримали Сейдамета Гафарова - власника будинку, в якому в ході обшуку був убитий громадянин Узбекистану Набі (Аюб) Рахімов.

Про це повідомила адвокат Ліля Гемеджі на відео, опублікованому "Кримською солідарністю" в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 11 травня, в будинку родини Гафарових було проведено обшук за постановою слідчого, і пов'язаний він був з невідкладними слідчими діями ... За словами адвоката, причиною обшуку було те, що "якийсь Рахімов скоїв злочин, передбачений статтею 317 КК РФ ( посягання на життя співробітника правоохоронного органу), і він проживав у господаря будинку Сейдамета Гафарова в його будинку, що будується ", - сказала Гемеджі.

За її словами, Гафарова підозрюють в тому, що він "міг приховувати речі, предмети і документи, які мали відношення до кримінальної справи, про яку йдеться в постанові". Водночас у ході обшуку нічого вилучено не було.

Сусіди стверджують, що слідчі заходи почалися о 6 ранку. Водночас люди чули звуки, схожі на удари і постріли. У будинок нікого не впускали. За даними "Кримської солідарності", силовики стверджують, що Рахімов чинив опір силовикам, і його вбили. Близько 14 години до будинку в Дубках приїхав автомобіль ритуальної служби.

За інформацією "Кримської солідарності", обшук у Дубках під Сімферополем, де Аюб Рахімов винаймав помешкання у свого роботодавця Гафарова, проходив паралельно обшуку в с. Завітне Совєтського району, де проживає сім'я Рахімова. Його дружину Сахібу Бурханову відразу після обшуку відвезли у відділок з питань міграції ВМВС Росії по Соваєтському району разом з 15-річним сином Так'юддіном Рахімовим, який зголосився поїхати з нею. Він повідомив, що на жінку склали протокол за порушення режиму перебування і проживання в Російській Федерації.

Як повідомлялося, прокуратура АРК почала кримінальні провадження у ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі) через незаконні обшуки в окупірованом Криму.

Прокуратура також з'ясовує обставини вбивства уродженця Узбекистану під час незаконного обшуку на території домоволодіння в с. Дубки Сімферопольського району.