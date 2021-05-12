В окупованому Криму до будинку вбитого напередодні під час слідчих дій силовиків громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова приїхали сотні людей, щоб висловити співчуття і підтримати родину.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сотні людей приїхали в село Завітне Совєтського району Криму, щоб висловити співчуття і підтримати родину Набі (Аюба) Рахімова, убитого силовиками при затриманні», - йдеться у повідомленні.

Люди, які зібралися, організували збір фінансової допомоги родині вбитого.

За даними Кримської солідарності, вдову Сохібу Бурханову повезли до Совєтського районного «суду» у зв'язку з порушеною стосовно неї адміністративною «справою».

«За Сохібою Бурхановою для супроводу до суду через адміністративне правопорушення приїхала поліція. Склад правопорушення жінці не пояснили. Після суперечки з місцевими жителями оперативники погодилися, щоб люди доставили її самі», - йдеться у повідомленні.

До присутніх біля будівлі райсуду людей вийшов співробітник поліції з вимогою розійтися по домівках, однак реакція людей на такі дії силовиків була «холоднокровною».

Сотні людей в Криму висловили співчуття родині вбитого під час затримання Рахімова / Фото: Кримська солідарність

Нагадаємо, 11 травня в мікрорайоні «Дубки» під Сімферополем під час слідчих дій силовики розстріляли громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, стверджуючи, що він чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Цього ж дня ФСБ забрала на допит до Слідчого комітету його дружину й сина, а також подружжя Гафарових, у домоволодінні яких був убитий Рахімов.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі) через незаконні обшуки в окупованому Криму.

Прокуратура АРК також з'ясовує обставини вбивства уродженця Узбекистану Рахімова.