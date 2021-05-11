В окупованому Криму під час незаконного обшуку вбили людину

На території тимчасово окупованого Криму 11 травня під час незаконного обшуку вбито людину. Прокуратура АРК та м. Севастополя з'ясовує обставини події.

Про це у Телеграмі повідомляє Прокуратура АР Крим та міста Севастополя, передає Укрінформ.

«Стало відомо, що під час сьогоднішнього обшуку, незаконно проведеного представниками «правоохоронних органів» держави-окупанта в с. Дубки Сімферопольського району АР Крим, за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура вживає необхідних заходів для встановлення усіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації.

Як повідомлялося, Кримська солідарність 11 травня заявила про низку обшуків у окупованому Криму, зокрема в Аюба Рахімова, Сейдамета Гафарова, а також про затримання Сахиби Бурханової.

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі).