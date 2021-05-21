Адвокатам вже десять днів не віддають тіло убитого в Криму Набі Рахімова
Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Кримська солідарність».
Зазначається, що захисник звернувся зі скаргою до Київського районного суду, тимчасово підконтрольного Росії. У скарзі він просить забезпечити у всіх слідчих і процесуальних діях участь свідка і дружини убитого – Сохіби Бурханової, яка зараз знаходиться в центрі тимчасового утримання в Краснодарському краї Росії, а також визнати дії керівника Слідчого комітету незаконними.
12 травня адвокат Сіяр Панич звернувся до керівника Головного управління СК Росії в Криму Володимира Терентьєва з проханням видати тіло Набі Рахімова, якого 11 травня застрелили співробітники спецслужб під час затримання.
Публічних коментарів російських слідчих з приводу звернення адвоката немає.
Захисник Едем Семедляєв пояснює, що для мусульман вкрай важливо в найкоротші терміни поховати померлого, а його тіло не віддають вже 10 днів.
За його даними, слідчий повідомив, що зараз проводиться низка експертиз над покійним, але з практики адвокат знає, що зазвичай потрібно не більше двох днів, щоб розкрити тіло, взяти зразки, провести фотографування.
Як повідомлялося, 11 травня в мікрорайоні «Дубки» під Сімферополем під час слідчих дій силовики розстріляли громадянина Узбекистану Набі Рахімова, стверджуючи, що він чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Цього ж дня ФСБ забрала на допит до Слідчого комітету його дружину й сина, а також подружжя Гафарових, у домоволодінні яких був убитий Рахімов.
Раніше Рахімов звертався до ЄСПЛ з позовом проти РФ, яка намагалася депортувати його в Узбекистан, де, за його словами, його переслідували за релігійні та політичні переконання. Європейський суд став на сторону Рахімова і зобов'язав РФ виплатити йому 17 000 євро компенсації.
Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі) через незаконні обшуки в окупованому Криму.
Прокуратура також з'ясовує обставини вбивства уродженця Узбекистану Рахімова.