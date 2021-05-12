Убитий в Криму під час обшуку Рахімов виграв у Росії справу в ЄСПЛ
Про це Укрінформу повідомили в Кримській правозахисній групі.
«Рахімов звертався до ЄСПЛ з позовом проти Росії (Порушення статті 3 Конвенції: захист від жорстокого поводження; порушення статті 5 § 1, 1 (f) і 4 Конвенції: право на свободу). У 2014 році Європейський суд з прав людини присудив йому компенсацію в сумі 17 000 євро», - повідомили в КПГ.
За даними сайту Precedent.ua, справа за позовом громадянина Узбекистану Набі Рахімова була відкрита 7 серпня 2013 року. У заяві Рахімова до ЄСПЛ, зокрема, стверджувалося, що в разі його адміністративного видворення в Узбекистан, він зазнає ризику застосування до нього тортур і жорстокого поводження. Крім того, повідомлялося, що «тримання його під вартою в період з 24 до 30 липня 2013 року, а також тримання його під вартою в очікуванні адміністративного видворення було незаконним, ефективний судовий перегляд щодо останнього періоду тримання його під вартою не був доступний для нього і що умови його тримання в місцевому поліцейському відділку були жахливими».
ЄСПЛ постановив, що держава-відповідач має виплатити заявнику 9 000 євро відшкодування моральної шкоди і 8 000 євро як компенсацію судових та інших витрат.
Нагадаємо, 11 травня в мікрорайоні «Дубки» під Сімферополем під час слідчих дійсиловики розстріляли громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, стверджуючи, що він чинив опір співробітникам правоохоронних органів. Цього ж дня ФСБ забрала на допит до Слідчого комітету його дружину й сина, а також подружжя Гафарових, у домоволодінні яких був убитий Рахімов.
Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі) через незаконні обшуки в окупованому Криму.
Прокуратура також з'ясовує обставини вбивства уродженця Узбекистану Рахімова.