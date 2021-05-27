Верховний суд РФ залишив у силі вирок шістьом кримчанам у «справі Хізб ут-Тахрір»

Верховний суд РФ відмовив у касаційній скарзі на вироки Південного окружного військового суду шести фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це з посиланням на адвоката Едема Семедляєва повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"У Верховному суді РФ розглянули касаційну скаргу щодо ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", подану адвокатом Оксаною Железняк і самими підсудними. В її задоволенні суд повністю відмовив", - повідомив Семедляєв.

За його словами, Верховний суд Росії залишив рішення Південного окружного військового суду без змін, попри численні процесуальні порушення і протиріччя в кримінальній справі.

Як зазначив Семедляєв, у підсудних є можливість оскаржити це рішення, але спочатку вони мають обговорити це зі своїми адвокатами.

11 лютого 2016 року, після обшуків у своїх будинках, були затримані жителі Ялти й Алушти: релігійний діяч Муслім Алієв, підприємець Вадим Сірук, правозахисник Емір-Усеїн Куку і найстарший з них - охоронець школи 58-річний Інвер Бекіров. Пізніше в селі Краснокам'янка Алуштинського району були затримані також кухар Арсен Джеппаров і торговельний представник Рефат Алімов. Справа розглядалася по суті 3,5 роки.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мусліма Алієва до 19 років колонії суворого режиму, Енвера Бекірова - до 18 років, Вадима Сірука й Еміра-Усеїна Куку - до 12 років, Рефата Алімова - до 8 років, а Арсена Джеппарова - до 7 років ув'язнення.

Військовий апеляційний суд міста Власиха в Московській області 25 червня 2020 року залишила у силі вирок усім шістьом кримським татарам, засудженим за ялтинською "справою Хізб ут-Тахрір".

Всіх фігурантів справи обвинувачують у членстві або організації діяльності «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Еміра-Усеїна Куку та всіх інших фігурантів цієї справи в'язнями совісті і не раз проводила громадські кампанії на підтримку кримськотатарського правозахисника.

Фото: crimean-solidarity.org