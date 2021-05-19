Мати політв'язнів Абдуллаєвих домагатиметься лікування для синів

Мати українських політв'язнів, кримчан Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, яких утримують у колоніях у Салаваті (Башкирія, РФ), намагається добитися для синів якісного обстеження та лікування.

Про це Діляра Абдуллаєва повідомила кореспонденту Укрінформу.

«Третій день перебуваю в місті Салават, де в різних колоніях сидять мої сини Узеїр (ВК-16) і Теймур (ВК-2). Сьогодні, в День пам'яті жертв депортації, була на тригодинному побаченні з Узеїром. Син був дуже радий зустрічі зі мною. Дізналася про його новини і стан здоров'я», - розповіла Абдуллаєва.

За її словами, Узеїр приймає ліки, надіслані нею раніше. Однак у нього набрякла нога. Раніше набряклість була до коліна, але зараз дещо зменшилася. «Я через скло подивилася на ногу, і ця набряклість викликає побоювання, що все може повторитися. Попросила начальника медчастини зробити біохімічний аналіз крові, але він сказав, що немає такої можливості. Тоді домовилися взяти кров на цукор, але лаборант буде лише через тиждень», - повідомила жінка.

Начальник медичної частини сказав їй - якщо буде виявлено діабет, то з огляду ще й на судинну хворобу, можливо, він зможе направити Узеїра до лікарні для обстеження і лікування. Але поки що це тільки на стадії обговорення.

Діляра Абдуллаєва також розповіла, що зустрілася з адвокатом, який на її прохання відвідував Теймура. За словами захисника, політв'язень тримається з останніх сил, у нього «відсторонений погляд».

Тиждень тому, 11 травня, адвокат подавав офіційний запит з приводу постанов про покарання, аби з'ясувати, за що і коли саме вони були винесені.

«Будемо кожну постанову про покарання оскаржувати. Також готуватимемо звернення, що це протизаконно, в різні російські структури - начальнику колонії, в прокуратуру РФ, УФСВП, Раду з прав людини. Дуже довгий процес попереду. Але щось треба робити, зрушувати справу з місця. Немає у Теймура іншого захисту», - підкреслює мати політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, політв'язню Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі до 6 червня. Від початку березня 2020 року його практично весь час тримають у штрафному ізоляторі. У серпні 2020-го його ненадовго переводили в камеру із суворими умовами тримання, у листопаді-грудні - у карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО. У лютому-березні у нього почався гіпертонічний криз, у зв'язку з чим він якийсь час і в ШІЗО перебував на постільному режимі.

Як повідомлялося, кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16 з половиною років позбавлення волі та 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - на 12 з половиною років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав усіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.

Фото: Кримська солідарність