Політв'язню Абдуллаєву ще на місяць продовжили утримання в ШІЗО

Українському політв'язню, кримчанину Теймуру Абдуллаєву подовжили термін перебування в штрафному ізоляторі колонії в РФ до 6 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Сьогодні поговорила по «зонателекому» з молодшим своїм сином Теймуром. Тепер йому подовжили термін перебування в ШІЗО на цілий місяць! Виходить, що зробили поспіль два покарання! 15 діб - до 22 травня, і ще 15 діб - по 6 червня. Що ж це за беззаконня ?!», - обурюється жінка.

За її словами, син скаржився на болі в нирках і шлунку. «Там були сильні дощі, а коли дощі, в сирому карцері з бетоном дуже холодно. Зараз він тримає піст (священний місяць Рамадан - ред.), змушений вночі молитися і тоді ж може щось перекусити. На бетоні іноді засинає. Там нічого свого постелити не можна. До речі, роба для ШІЗО часто видається брудна, після іншого ув'язненого », - пояснює Абдуллаєва.

За її словами, Теймура днями відвідував адвокат, сказав, що той «дуже схуд, запали очі та щоки».

Політв'язня Теймура Абдуллаєва від початку березня 2020 року практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2 (місто Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020-го його ненадовго переводили в камеру із суворими умовами тримання, в листопаді - грудні - на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО. У лютому - березні у нього почався гіпертонічний криз, у зв'язку з чим він якийсь час і в ШІЗО перебував на постільному режимі.

Як повідомлялося, кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16,5 років позбавлення волі і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - на 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав політв'язнями усіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» .