Політв'язню Абдуллаєву ще на місяць продовжили утримання в ШІЗО

Політв'язню Абдуллаєву ще на місяць продовжили утримання в ШІЗО

Укрінформ
Українському політв'язню, кримчанину Теймуру Абдуллаєву подовжили термін перебування в штрафному ізоляторі колонії в РФ до 6 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Сьогодні поговорила по «зонателекому» з молодшим своїм сином Теймуром. Тепер йому подовжили термін перебування в ШІЗО на цілий місяць! Виходить, що зробили поспіль два покарання! 15 діб - до 22 травня, і ще 15 діб - по 6 червня. Що ж це за беззаконня ?!», - обурюється жінка.

За її словами, син скаржився на болі в нирках і шлунку. «Там були сильні дощі, а коли дощі, в сирому карцері з бетоном дуже холодно. Зараз він тримає піст (священний місяць Рамадан - ред.), змушений вночі молитися і тоді ж може щось перекусити. На бетоні іноді засинає. Там нічого свого постелити не можна. До речі, роба для ШІЗО часто видається брудна, після іншого ув'язненого », - пояснює Абдуллаєва.

Читайте також: Політв'язня Абдуллаєва залишили в ШІЗО російської колонії ще на 15 діб

За її словами, Теймура днями відвідував адвокат, сказав, що той «дуже схуд, запали очі та щоки».

Політв'язня Теймура Абдуллаєва від початку березня 2020 року практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2 (місто Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020-го його ненадовго переводили в камеру із суворими умовами тримання, в листопаді - грудні - на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО. У лютому - березні у нього почався гіпертонічний криз, у зв'язку з чим він якийсь час і в ШІЗО перебував на постільному режимі.

Читайте також: В Україні порушили справу через катування політв’язня Абдуллаєва у російській колонії

Як повідомлялося, кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили на 16,5 років позбавлення волі і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - на 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав політв'язнями усіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» .

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-