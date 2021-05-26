Український політв’язень Абдуллаєв у російському ШІЗО - у вкрай тяжкому стані

Стан здоров'я українського політв'язня, кримчанина Теймура Абдуллаєва, який більше ніж рік перебуває в ШІЗО в російській колонії і там перехворів на COVID-19, украй важкий.

Про це повідомила кореспондентові Укрінформу його мати Діляра Абдуллаєва, яка була на побаченні з сином.

«Учора спілкувалася з Тимуром на 4-годинному побаченні. Я боюся за його здоров'я і життя. Стан - критичний. Виглядає, як в'язень концтабору, - шкіра і кістки. Болить печінка, проблеми з нирками, кишківником. Очі жовті, залиті кров'ю. Загальна слабкість. Каже, хотів зробити якийсь рух, став задихатися і відчув гострий біль у серці», - розповідає жінка.

Вона уточнює, що у Теймура бував тиск до 240, його купірували уколами. Абдуллаєва припускає, що подібний стан, швидше за все, через ускладнення після перенесеного COVID-19, який минув «без лікування, без реабілітації, та ще й взимку в ШІЗО».

Мати політв'язня також повідомила, що отримано право на тривале триденне побачення з Теймуром Абдуллаєвим на початку червня (імовірно з 8 числа). Сім'я намагатиметься, щоб на нього змогла приїхати дружина політв'язня Аліме.

Як повідомляла раніше Діляра Абдуллаєва на початку травня, її сину Теймуру продовжили термін перебування у штрафному ізоляторі колонії в РФ на цілий місяць - до 6 червня.

Політв'язня Теймура Абдуллаєва з початку березня 2020 року практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2 (місто Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020-го його ненадовго переводили в камеру з суворими умовами тримання, у листопаді - грудні - на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО. У лютому - березні у нього почався гіпертонічний криз, у зв'язку з чим він деякий час і в ШІЗО перебував на постільному режимі.

Як повідомлялося, кримчанина Теймура Абдуллаєва засудили до 16,5 років позбавлення волі і 1 року 4 місяців адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - до 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав політв'язнями всіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір».