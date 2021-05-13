Окупанти продовжують релігійні утиски у Криму - Держдеп

Російська окупаційна влада в Криму не припиняє релігійні утиски мусульман, греко-католиків, Свідків Єгови, а також представників інших конфесій.

Про це йдеться в розділі, присвяченому Криму, Доповіді про свободу віросповідання у світі за 2020 рік, оприлюдненій Держдепартаментом США, передає Укрінформ.

«Російська влада в окупованому Криму продовжує переслідувати та залякувати релігійні конгрегації меншин, зокрема мусульман – кримських татар, свідків Єгови, членів Православної церкви України та духовенства», - вказується у звіті з посиланням на повідомлення релігійних активістів, правозахисних груп та ЗМІ.

Станом на жовтень минулого року 69 жителів Криму залишалися за ґратами через причетність до мусульманської політичної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але є законною в багатьох країнах, у тому числі в Україні. Крім того, ув’язнення за свою віру відбували двоє свідків Єгови, йдеться в документі.

«Російська окупаційна влада продовжувала ув’язнювати мусульман - кримських татар, особливо якщо влада підозрювала їх у причетності до «Хізб ут-Тахрір». У вересні російський військовий суд Південного району Криму засудив сімох мусульман - кримських татар, заарештованих у 2017-му та 2018 році, до відбування покарання в колонії суворого режиму», - зазначили в Держдепартаменті.

Крім того, утисків з боку окупаційної влади зазнають представники Української греко-католицької церкви та інших конфесій. Багато релігійних громад по суті витіснені з окупованого півострова шляхом запровадження нових вимог реєстрації. Лише Українська православна церква Московського патріархату була звільнена від цих вимог, підкреслюється в доповіді.

«Російський уряд повідомив, що в Криму (у тому числі в Севастополі) зареєстровано 907 релігійних громад... що більш як на тисячу менше проти тих, що існували до окупації у 2014 році», - зазначається в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент щороку публікує Доповідь про свободу віросповідання в усіх країнах світу, який складає на підставі Закону США про міжнародну свободу віросповідання від 1998 року. Документ докладно описує стан свободи віросповідання майже у 200 країнах і територіях.