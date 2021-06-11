Денісова вимагає від російського омбудсмена надати меддопомогу кримчанину Муратову

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової провести повне медичне обстеження і надати відповідне лікування незаконно затриманому за так званою «справою Хізб ут-Тахрір» кримчанину Зекір'ї Муратову.

Про це український омбудсмен написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як наголосила Денісова, Зекір’я Мураратов з моменту арешту не отримує медичної допомоги, також йому не проведено медико-санітарну експертну комісію для продовження групи інвалідності.

У Військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області захист Муратова наполягав на неможливості продовження арешту та зміні запобіжного заходу політв'язню, який має інвалідність, тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, гіпертонію і стенокардію. Проте ці аргументи судом враховані не були. Суд 8 червня відмовив у зміні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою громадянину України Зекір’ї Муратову, затриманому у липні 2020 року, який перебуває в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

«Наголошую, що такі дії є прямим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радами ООН... Закликаю міжнародну спільноту відреагувати та ганебний факти порушення прав та вжити можливих заходів, аби негайно припинити тортури стосовно Зекір’ї Муратова», - зауважила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Денісова вже вимагала від Москалькової забезпечити медичне обстеження для 11 незаконно утримуваних громадян України, зокрема і Зекір'ї Муратова.