Денісова вимагає від Москалькової забезпечити меддопомогу в’язню Кремля Абдурахманову

Уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової забезпечити доступ до медичних послуг політв’язню Кремля Меджиту Абдурахманову, стан здоров’я якого суттєво погіршився.

Як передає Укрінформ, про це Денісова написала у Фейсбуці.

«Стан здоров’я українського політв’язня, кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується у «СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области» та безпідставно обвинувачується окупаційною владою в скоєнні кримінального злочину, а саме участі в організації «Хізб ут-Тахрір», суттєво погіршився», - повідомила Денісова.

За її словами, Абдурахманов скаржиться на постійні болі в спині, через що він не може самостійно пересуватися.

«Зокрема для присутності Меджита на черговому судовому засіданні йому була проведена місцева анестезія. Лише після цього, за допомогою спеціального медичного засобу для пересування, він був доставлений до суду», - зауважила уповноважена ВР.

На сьогодні, наголосила Денісова, адміністрація СІЗО не надає українському громадянину належного обстеження та лікування, а звернення до медичної частини слідчого ізолятора ігноруються.

Це є порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радами ООН, і розцінюються як тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, заявила вона.

Денісова звернулась до Москалькової «з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Меджита Абдурахманова - забезпечити доступ до медичних послуг, а саме: провести повне обстеження в кваліфікованій цивільній медичній установі та надати йому відповідний комплекс лікування».

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Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року у тимчасово окупованому Росією Криму у селищах Кам'янка, Строганівка, Біле під Сімферополем, де переважно живуть кримські татари, пройшли масові обшуки, проведені співробітниками ФСБ, ОМОНу, Росгвардіі, поліції, ДПС.

Після обшуків було заарештовано 25 кримськотатарських громадських активістів - Абдурахманова, Руслана Сулейманова, Аліма Карімова, Рустема Шейхалієва, Яшара Муедінова, Біляла Аділова, Джеміля Гафарова, Ризу Ізетова, Іззета Абдуллаєва, Асана Яникова, Шабана Умерова, Тофіка Абдулгазієва, Сейтвелі Сейтабдієва, Рустема Сейтхалілова , Акіма Бекірова, Фархода Базарова, Сервета Газієва, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова, Ескендера Сулейманова, Енвера Аметова, Владлена Абдулкадирова і Раїм Айвазова. Їх обвинувачують у причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, визнаної у Росії терористичною.