Полозов розповів про нелюдське ставлення окупантів до засудженого українця Яцкіна

Підконтрольний російській окупаційній владі так званий "верховний суд" Криму засудив кримського активіста Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі, однак до цього півтора року з моменту арешту він провів в ув'язненні, де ставилися до нього не по-людськи.

Про це розповів адвокат кримчанина Микола Полозов, передає Укрінформ із посиланням на телеканал "Дом".

Співробітники ФСБ затримали Яцкіна в жовтні 2019 року, бездоказово звинувативши в держзраді. За версією слідства, кримчанин, нібито за дорученням українських спецслужб, збирав дані про російських силовиків.

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Відразу після арешту Яцкіна етапували в Московський ізолятор "Лефортово". Як повідомив адвокат, за час перебування в СІЗО "Лефортово" Яцкіну довелося багато чого пережити.

"Зокрема, в лютому 2021 року він був фактично в домашньому одязі, в шльопанцях в мороз виведений на прогулянку всупереч його волі. За те, що напередодні, коли його водили митися в тюремну лазню, то він був у футболці з якоюсь патріотичною символікою українською, яку передала його донька Катерина", — розповів Полозов.

Коли Яцкіна перевезли в окупований Крим, то спочатку його помістили в так звану карантинну камеру в СІЗО в Сімферополі.

"З абсолютно жахливими умовами: вода на підлозі, грибок на стінах, з відхожого місця щури вискакували. В'язнів кусають клопи", — розповів адвокат.

Також він повідомив про тиск, який чинився на кримчанина.

"Один з фігурантів кримінальної справи, досить високопоставлений співробітник поліції в окупованому Криму, прийшов самовільно в СІЗО, де йому вивели Івана Яцкіна. І він чинив на нього тиск. Після цього стосовно Івана Яцкіна тиск почався — погрожувати стали вже співкамерники", — повідомив Полозов.

Українець був змушений заявити про застосування до нього заходів безпеки, після чого його перевели в іншу камеру.

Як повідомлялося, 13 березня 2021 року в Криму «суд» почав розгляд «справи» щодо Івана Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді та співпраці з СБУ. Відомості про склад «суду» не розголошуються, адвокат Полозов дав підписку про нерозголошення інформації.

Івана Яцкіна було затримано 16 жовтня 2019 року і він перебував у московському СІЗО «Лефортово». Взимку цього року він отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття близько сорока хвилин. На момент початку судового розгляду Яцкіна етапували до Криму.

Учора так званий «Верховний суд Криму» незаконно засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.