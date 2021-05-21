Українця Яцкіна засудили до 11 років колонії суворого режиму в окупованому Криму

Так званий «Верховний суд Криму» незаконно засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні вчергове підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Верховний суд Криму" оголосив незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії", - написала омбудсмен.

За її словами, Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення - до одного року обмеження волі адміністративного нагляду.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - наголосила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконне судилище та посилити тиск на Росію для захисту прав громадян, які залишилися на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року і перебував у московському СІЗО "Лефортово". За словами адвоката Миколи Полозова, взимку він отримав обмороження ніг через те, що його тримали на сильному морозі без взуття близько 40 хвилин.

13 квітня "суд" у тимчасово окупованому Криму почав розгляд справи Яцкіна, обвинуваченого у державній зраді і співпраці з СБУ. За версією російського слідства, перебуваючи в Сімферополі з 14 лютого до 30 березня 2016 року, Яцкін нібито за завданням СБУ спілкувався зі своїми знайомими з числа правоохоронців, "збираючи персональні дані співробітників оперативно-пошукового бюро МВС по Республіці Крим". Перебуваючи з квітня по липень 2016 року на території України, "через мережу Інтернет, а також при особистих зустрічах зі співробітниками СБУ" він нібито передав їм ці дані, які становлять державну таємницю.