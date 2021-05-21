Лист з неволі: Єсипенко розповів про тортури після арешту в окупованому Криму

Журналіст Владислав Єсипенко передав з сімферопольського СІЗО лист, в якому він розповів про тортури, застосовані до нього після затримання в окупованому Криму.

Про це повідомляє проєкт Крим.Реалії, передає Укрінформ.

За словами Єсипенка, після того, як під час затримання в салон його авто співробітники ФСБ підкинули гранату, його почали примушувати підписувати протоколи обшуку. Коли він відмовився, "посадили в бус, надягли чорні окуляри і навушники" і відвезли.

Єсипенка привезли в Бахчисарай, завели в якийсь підвал, роздягнули, повалили на підлогу, надягли на вуха дроти з петлями й увімкнули струм.

«Біль був нестерпним. На мої крики ніхто не звертав уваги. Хлопці працювали злагоджено і без емоцій. У паузах між тортурами ставили питання: «Мета приїзду до Криму», «Ми знаємо, що ти журналіст, але розкажи нам про завдання від спецслужб України», «Коли ти був завербований?», «Що і де знімав у Криму?» - написав Єсипенко.

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За його словами, під час тортур, якщо відповідь не влаштовувала, на нього знову одягали дроти і пускали струм. «Катували мене за допомогою приладу, схожого на армійський польовий телефон», - пише журналіст.

Він стверджує, що його також перевіряли на детекторі брехні, ставлячи одні й ті ж питання.

«Після поліграфа в підвалі я підписував якісь папери, на камеру говорив, що «шпигун» і що виконував завдання СБУ», - пише Єсипенко.

Як повідомляв Укрінформ, фрілансера проєкту «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка затримали 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

ФСБ стверджує, що затримала Єсипенка, «щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб».

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. 12 березня Єсипенка взяли під варту. 1 квітня так званий Київський районний суд м.Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.

Пізніше адвокат Олексій Ладін повідомив, що слідчі ФСБ за підсумками дактилоскопічної експертизи не виявили відбитків на вибухівці, нібито знайденій у машині Єсипенка.