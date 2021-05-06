Адвокат каже, що експертиза не виявила на вибухівці відбитків Єсипенка

Слідчі ФСБ в тимчасово окупованому Криму за підсумками дактилоскопічної експертизи не виявили відбитків на вибухівці, нібито знайденій у машині журналіста Владислава Єсипенка, затриманого 10 березня.

Про це повідомляє сайт «Ґрати» з посиланням на адвоката Олексія Ладіна, передає Укрінформ.

«Слідство ФСБ в Криму не виявило на вибухівці, знайденій у машині затриманого 10 березня Владислава Єсипенка, відбитків, за якими можна його ідентифікувати», - повідомив Ладін.

За його словами, Єсипенку оголошували уточнене обвинувачення. Раніше його обвинувачували в незаконному виготовленні вибухівки (стаття 223-1 КК кодексу РФ) та водночас у незаконному зберіганні вибухівки (стаття 222 КК РФ). Тепер епізоди об'єднали в одне провадження.

Як уточнив адвокат, слідство надало результати дактилоскопічної експертизи вибухового пристрою, знайденого в машині журналіста під час обшуку, згідно з якими, експерти не змогли виявити на вибухівці відбитків, за якими можна було б ідентифікувати Єсипенка.

За даними Ладіна, проводиться також біологічна експертиза, яка має перевірити причетність журналіста до нібито виявленої в його машині вибухівки. Її результати поки що невідомі.

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Як повідомлялося, фрілансера проєкту «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка затримали 10 березня 2021 року по дорозі з Сімферополя до Алушти. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою через саморобну вибухівку, виявлену в машині під час затримання.

За версією слідства, вибуховий пристрій Єсипенко дістав у розібраному вигляді зі схрону в районі села Побєда Первомайського району 26 лютого. Перевіз все до Сімферополя, де зібрав вибухівку з корпусу ручної осколкової гранати РГД-5 і запалу для гранати УЗРГМ з саморобними доробками.

ФСБ стверджує, що затримала Єсипенка, «щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб».

Сам Єсипенко стверджує, що працівники спецслужб підкинули йому гранату в авто, а потім відвезли в підвал, де катували електричним струмом і били до ранку, доки той не дав зізнавальні покази. Потім його повезли на слідчі дії, щоб він вказав на схрон з гранатою. Співробітники ФСБ в цей момент вели оперативну зйомку.

Протягом 27 днів до журналіста не допускали адвокатів. 12 березня Єсипенка взяли під варту. 1 квітня так званий Київський районний суд м. Сімферополь продовжив його арешт до 11 липня.

Президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай увечері 16 березня визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проєктом Крим.Реалії як фрілансер, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.