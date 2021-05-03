Дружина арештованого у Криму журналіста Єсипенка назвала його справу наступом на свободу преси

Дружина заарештованого в окупованому Росією Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка заявила, що справа проти її чоловіка була сфабрикована і є показовим наступом на свободу преси.

З відеозверненням Катерина Єсипенко виступила з нагоди Міжнародного дня свободи преси, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Жінка заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

"З 10 березня мій чоловік перебуває у СІЗО Сімферополя. ФСБ його схопила на наступний день після того, як він знімав відео покладання квітів біля пам’ятника Шевченку у Сімферополі. Мого чоловіка вони вивели з машини і показово повалили на землю, хоча він не чинив опору ... щоб, користуючись його відсутністю, підкинути в салон гранату і звинуватити журналіста Радіо Свобода у перевезенні вибухових речовин. Два дні його катували", - заявила Катерина Єсипенко.

Вона нагадала, що до чоловіка не пускали незалежного адвоката: "Щоб позбавити його права на захист, щоб нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, що мій чоловік не тільки журналіст, а й шпигун, який працює на українську розвідку. Але на суді, заявивши про тортури, мій чоловік відмовився від свідчень, даних під тортурами".

Єсипенко наголосила, що справа була "сфабрикована від початку".

"Це був показовий наступ на свободу слова, на свободу преси. Мого чоловіка переслідували за його професійну діяльність. Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачення і жорстокості катів. Адже тортури, побиття й абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів, українських журналістів – черговий сценарій окупаційної влади Криму", – сказала вона.

Дружина Єсипенка підкреслила, що "готова в мільйонний раз повторювати, що журналістика – це не злочин", і що має намір боротися за повернення чоловіка.

Як повідомлялося, 10 березня на Ангарському перевалі затримали уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Українця повезли у невідомому напрямку. 12 березня "суд" у Сімферополі ухвалив узяти його під варту терміном на 2 місяці, до 11 травня.

6 квітня Кримська правозахисна група поінформувала, що в окупованому Криму "суд" відхилив скаргу на взяття під варту Єсипенка.

Сам українець заявив на засіданні, що до нього застосовували тортури - надягали на голову пакет і не давали дихати.