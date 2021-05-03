Дружина арештованого у Криму журналіста Єсипенка назвала його справу наступом на свободу преси

Дружина арештованого у Криму журналіста Єсипенка назвала його справу наступом на свободу преси

Укрінформ
Дружина заарештованого в окупованому Росією Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка заявила, що справа проти її чоловіка була сфабрикована і є показовим наступом на свободу преси.

З відеозверненням Катерина Єсипенко виступила з нагоди Міжнародного дня свободи преси, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Жінка заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

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"З 10 березня мій чоловік перебуває у СІЗО Сімферополя. ФСБ його схопила на наступний день після того, як він знімав відео покладання квітів біля пам’ятника Шевченку у Сімферополі. Мого чоловіка вони вивели з машини і показово повалили на землю, хоча він не чинив опору ... щоб, користуючись його відсутністю, підкинути в салон гранату і звинуватити журналіста Радіо Свобода у перевезенні вибухових речовин. Два дні його катували", - заявила Катерина Єсипенко.

Читайте також: У журналіста Єсипенка ФСБ незаконно відібрала біозразкиадвокат

Вона нагадала, що до чоловіка не пускали незалежного адвоката: "Щоб позбавити його права на захист, щоб нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, що мій чоловік не тільки журналіст, а й шпигун, який працює на українську розвідку. Але на суді, заявивши про тортури, мій чоловік відмовився від свідчень, даних під тортурами".

Єсипенко наголосила, що справа була "сфабрикована від початку".

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"Це був показовий наступ на свободу слова, на свободу преси. Мого чоловіка переслідували за його професійну діяльність. Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачення і жорстокості катів. Адже тортури, побиття й абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів, українських журналістів – черговий сценарій окупаційної влади Криму", – сказала вона.

Дружина Єсипенка підкреслила, що "готова в мільйонний раз повторювати, що журналістика – це не злочин", і що має намір боротися за повернення чоловіка.

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Як повідомлялося, 10 березня на Ангарському перевалі затримали уродженця Кривого Рогу Владислава Єсипенка. Українця повезли у невідомому напрямку. 12 березня "суд" у Сімферополі ухвалив узяти його під варту терміном на 2 місяці, до 11 травня.

6 квітня Кримська правозахисна група поінформувала, що в окупованому Криму "суд" відхилив скаргу на взяття під варту Єсипенка.

Сам українець заявив на засіданні, що до нього застосовували тортури - надягали на голову пакет і не давали дихати.

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