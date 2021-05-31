Справи кримських татар: адвокат розповів про роль «агентів держави» в російському суді

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону (РФ) наразі знаходиться 13 кримінальних справ щодо кримських татар.

Про це повідомляє у Фейсбуці "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Едема Семедляєва, передає Укрінформ.

"13 кримінальних справ знаходяться у провадженні Південного окружного військового суду щодо кримських татар. Це тільки по першій інстанції. Ще три кримінальні справи на стадії розгляду апеляційної інстанції", - повідомив адвокат.

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За його словами, ідеться про велику групу людей. Фігурантів тільки другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" - 25 осіб, у зв'язку з чим слідство її розділило на п'ятірки.

Як зазначив адвокат, у п'ятірці, до якої входить його підзахисний, допитали трьох прихованих свідків, які є не очевидцями подій, а "агентами держави".

"Укотре переконуємося, що це агенти держави, яких просто слідство засекретило для того, щоб не могли дізнатися їх анкетні дані. Вони говорять тільки те, що написано в протоколі; те, що їм сказали сказати, а на всі запитання захисту вони або відповідають "не пам'ятаю", або відповідають такими завченими фразами", - зазначив адвокат.