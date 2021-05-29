Колишні політв'язні Кремля хочуть зустрічі з Президентом

Колишні політв’язні Кремля просять зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським для означення бачення проблеми звільнення українців - політичних бранців Кремля з російських застінків.

З відповідною заявою вони виступили 29 травня на Тарасовій горі у Каневі, повідомив Укрінформу колишній політв’язень Кремля, ексвласний кореспондент Укрінформу, перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко.

"Шановний пане Президенте! Ми, колишні політв’язні Кремля, звертаємось до Вас із нагадуванням про українських громадян в російських колоніях та в’язницях, які позбавлені волі в ході російської агресії та окупації територій України. На окупованій частині Донбасу в руках російських маріонеток перебуває, за даними Омбудсмена, 48 військовополонених та 254 цивільних заручники", - йдеться в заяві.

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Колишніх політбранців особливо турбує доля українців-кримчан, які за сфабрикованими справами «екстремістів», «терористів», «диверсантів» та «шпигунів» отримали тривалі терміни ув’язнення. Таких налічується, за даними Омбудсмена, 109 осіб, більшість з яких - кримські татари. Вони, на жаль, сьогодні забуті владою.

Колишні політв’язні, об’єднані у Платформу за звільнення політичних в’язнів, підкреслюють, що на початку травня звернулися до держсекретаря США Ентоні Блінкена та трьох міністрів закордонних справ країн Бенілюксу з відкритими листами під час їхніх візитів до Києва. Також до Блінкена звернувся репресований ФСБ РФ севастопольський журналіст Олексій Бессарабов («справа «диверсантів» Штибликова-Бессарабова-Дудки, вирок – 14 років колонії суворого режиму).

"Нас почули. Ми хочемо, щоб нас почули і Ви, пане Президенте", - йдеться в заяві.

Суть звернення і до Президента, і до зарубіжних партнерів України – одна й та ж: колишні політв’язні вимагають, щоб у контактах з Росією була поставлена чітка вимога безумовного звільнення українців-політичних бранців Кремля - для подальшого продовження переговорів на будь-яку тему. Спочатку – звільнення, потім - усе інше.

"Сьогодні ми тут, у Каневі, над Дніпром, на Тарасовій горі, звертаємось до Вас із вимогою консолідувати зусилля з нашими стратегічними партнерами задля звільнення кількасот громадян України. І не шляхом закулісних торгів та загляданням в очі російсько-імперському загарбникові, а відвертою і чесною позицією.

Ми хочемо зустрічі з Вами для означення нашого бачення проблеми звільнення українців - політичних бранців Кремля з російських застінків", - йдеться в заяві.

Платформа "Звільнення в'язнів", яка є позапартійним об'єднанням, створена для захисту прав і звільнення усіх, хто позбавлений волі через політичні переслідування РФ на тимчасово окупованих територіях і всередині України. Її презентація відбулася 4 березня 2021 року. Засновниками платформи є 16 колишніх політв'язнів, які в минулому були ув'язнені за свою боротьбу з російським режимом, зокрема Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Павло Гриб, Володимир Жемчугов, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Ігор Козловський, Ігор Мовенко, Євген Панов, Ісмаїл Рамазанов, Микола Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Олександр Шумков.