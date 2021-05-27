ЄС вимагає від Росії звільнити усіх незаконно затриманих кримських татар

ЄС вимагає від Росії звільнити усіх незаконно затриманих кримських татар

Укрінформ
Європейський Союз вимагає від російської влади негайно та без додаткових умов звільнити кримського правозахисника Еміра-Усеїна Куку та всіх в’язнів, що були засуджені до тривалих термінів ув’язнення у так званій справі Хізб ут-Тахрір.

Як повідомляє Укрінформ, про це у середу ввечері у Tвітері написав речник ЄС Пітер Стано.

«Росія продовжує переслідувати кримських татар та правозахисників. Представник ЄС у Росії був присутнім сьогодні на суді над Еміром-Усеїном Куку. ЄС закликав до його негайного та безумовного звільнення, як і всіх затриманих та ув’язнених в Криму у порушення міжнародного права. Крим – це Україна», - йдеться у повідомленні Стано.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд РФ у середу повністю відмовив у касаційній скарзі на вироки Південного окружного військового суду шести фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» та залишив ці вироки без змін, попри численні процесуальні порушення і протиріччя в кримінальній справі.

11 лютого 2016 року, після обшуків у своїх будинках були затримані жителі Ялти й Алушти: релігійний діяч Муслім Алієв, підприємець Вадим Сірук, правозахисник Емір-Усеїн Куку і найстарший з них - охоронець школи 58-річний Інвер Бекіров. Пізніше в селі Краснокам'янка Алуштинського району були затримані також кухар Арсен Джеппаров і торговельний представник Рефат Алімов. Справа розглядалася по суті 3,5 року.

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12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мусліма Алієва до 19 років колонії суворого режиму, Енвера Бекірова - до 18 років, Вадима Сірука й Еміра-Усеїна Куку - до 12 років, Рефата Алімова - до 8 років, а Арсена Джеппарова - до 7 років ув'язнення.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Еміра-Усеїна Куку та всіх інших фігурантів цієї справи в'язнями совісті.

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