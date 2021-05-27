ЄС вимагає від Росії звільнити усіх незаконно затриманих кримських татар

Європейський Союз вимагає від російської влади негайно та без додаткових умов звільнити кримського правозахисника Еміра-Усеїна Куку та всіх в’язнів, що були засуджені до тривалих термінів ув’язнення у так званій справі Хізб ут-Тахрір.

Як повідомляє Укрінформ, про це у середу ввечері у Tвітері написав речник ЄС Пітер Стано.

«Росія продовжує переслідувати кримських татар та правозахисників. Представник ЄС у Росії був присутнім сьогодні на суді над Еміром-Усеїном Куку. ЄС закликав до його негайного та безумовного звільнення, як і всіх затриманих та ув’язнених в Криму у порушення міжнародного права. Крим – це Україна», - йдеться у повідомленні Стано.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд РФ у середу повністю відмовив у касаційній скарзі на вироки Південного окружного військового суду шести фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» та залишив ці вироки без змін, попри численні процесуальні порушення і протиріччя в кримінальній справі.

11 лютого 2016 року, після обшуків у своїх будинках були затримані жителі Ялти й Алушти: релігійний діяч Муслім Алієв, підприємець Вадим Сірук, правозахисник Емір-Усеїн Куку і найстарший з них - охоронець школи 58-річний Інвер Бекіров. Пізніше в селі Краснокам'янка Алуштинського району були затримані також кухар Арсен Джеппаров і торговельний представник Рефат Алімов. Справа розглядалася по суті 3,5 року.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мусліма Алієва до 19 років колонії суворого режиму, Енвера Бекірова - до 18 років, Вадима Сірука й Еміра-Усеїна Куку - до 12 років, Рефата Алімова - до 8 років, а Арсена Джеппарова - до 7 років ув'язнення.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Еміра-Усеїна Куку та всіх інших фігурантів цієї справи в'язнями совісті.