В окупованому Криму можуть заблокувати ресурси, які інформують про порушення прав людини

В окупованому Криму робота сайту громадської організації «Кримська солідарність» та низки інших популярних у соцмережах ресурсів, які публікують інформацію про порушення прав людини та інші проблеми півострова, може бути заблокована у зв'язку з ухваленими в РФ в кінці минулого року законами, що спрямовані на обмеження прав і свобод громадян.

Про це повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи (КПГ), передає Укрінформ.

«Якщо ми візьмемо окремо групи, наприклад, «Кримська солідарність», то вони публікують багато інформації, яка не влаштовує кримську владу, а тому цей закон може бути використаний для того, щоб блокувати їх контент або інші релігійні чи тематичні групи, які пишуть про права людини або економічні проблеми, наприклад, про ситуацію з водою, екологією та інші проблеми», - цитує КПГ голову правління Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник.

За її словами, нові російські закони можуть як мінімум обмежувати висловлювання на певні теми і блокувати ту інформацію, яку Росія не зацікавлена ​​виносити за межі Криму.

«Якщо взяти проблему Криму, то РФ прагне інформаційно ізолювати півострів, зокрема, щоб люди не писали в соцмережах про якісь проблеми або не розміщували інформацію про дії ФСБ чи інших силових структур. За допомогою цього закону можна обмежувати соцмережі і блокувати ту частину інформації, яку Росія не хоче виносити за межі Криму», - зазначила Скрипник.

Правозахисниця вважає, що після ухвалення нових російських законів окупаційна влада зможе ще більше обмежувати надходження в окупований Крим інформації з материкової України.

«Протягом всього 2020 року, крім систематичних обшуків і переслідувань громадських активістів, журналістів і вірян на території окупованого Росією Криму, правозахисниками відзначається блокування сигналу українських FM радіостанцій. Тепер після ухвалення вищезазначених законів окупаційна влада зможе обмежувати українську інформацію і в Інтернеті», - повідомила керівник КПГ.

Що стосується відповідальності, то, за її словами, крім адміністративної, тепер, наприклад, за так званий публічний наклеп можуть позбавляти волі неугодних, наголосила вона.

Як зазначила Скрипник, те, що російське законодавство в цій сфері постійно посилюється, ще раз свідчить про те, що «посилюється тиск на вираження думки».

«Ідеться не тільки про працівників ЗМІ, а навіть про висловлювання пересічних людей. Тому що цими законами РФ розширила сферу суб'єктів, до яких вона може застосовувати ці закони», - наголосила керівник КПГ.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що 30 грудня 2020 року президентом Росії було підписано кілька законів, зокрема закон № 482 «Про внесення змін до федерального закону «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ», який нібито декларує захист свободи слова, однак, навпаки, може призвести до звуження прав і свобод у сфері ЗМІ.