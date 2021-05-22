Нестачу води у Криму спричинила мілітаризація півострова - МЗС

У Криму нестачу води спричинила масована мілітаризація на півострові з боку Російської Федерації.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення", - підкреслив він.

Ніколенко зауважив, що це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях. Натомість російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Він нагадав, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

Ніколенко наголосив, що позиція України в цьому питанні залишається чіткою: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації.

Як повідомлялося, деякі українські ЗМІ 21 травня поширили заяву представника МЗС Росії про те, що відмова з боку України постачати воду в окупований Крим сприяє зростанню міжнародної напруженості і може спричинити гуманітарну катастрофу.

До 2014 року основним джерелом постачання води до Криму був Північно-Кримський канал із забором води з Каховського водосховища, спеціально побудованого в нижній течії річки Дніпро. Канал починається від Каховського водосховища, проходить через Перекопський перешийок, йде повз Джанкой і далі на південний схід, доходячи до околиць Керчі. Довжина — 402,6 км, протяжність у межах Криму — 294 км.

Через Північно-Кримський канал забезпечувалося до 85% потреб Криму в прісній воді. З початком окупації півострова Росією у квітні 2014 року постачання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрито.