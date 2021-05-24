Арахамія привітав законопроєкт США, що забороняє визнавати претензії Росії на Крим

Схвалення Комітетом з питань закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки Акту заборони для уряду США визнавати заяви Російської Федерації про суверенітет над Кримом є потужним сигналом підтримки України з боку США.

Про це сказав голова фракції Верховної ради "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу фракції "СН".

"Україна дуже вдячна вам за постійну сильну двопартійну підтримку. Рішення (від середи, 19 травня – ред.) Палати представників щодо цього важливого законопроєкту є потужним сигналом про непохитну підтримку Америки в нашій боротьбі за свободу проти російської агресії", – сказав Арахамія.

Як зазначають у пресслужбі, очільник фракції також поспілкувався з головою Парламентської асамблеї НАТО Джеральдом Конноллі, ініціатором відповідного Акту.

"Я подякував представникові Конноллі за його рішучу підтримку України і закликав його та інших парламентарів США приєднатися до нас у святкуванні 30-ї річниці української незалежності цього року, що підтвердить солідарність США з нашою нацією", – додав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня 2021 року Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті законопроєкт H.R.922 - Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.

Проєкт закону H.R.922 щодо заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом був внесений на розгляд до Палати представників 8 лютого 2021 року. Документ має також бути затверджений Сенатом і підписаний Президентом США.