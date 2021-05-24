Кримські татари, караїми і кримчаки є корінними народами України — президентський законопроєкт

Кримські татари, караїми і кримчаки є корінними народами України — президентський законопроєкт

Укрінформ
На сайті Верховної Ради оприлюднено текст проєкту закону №5506 "Про корінні народи України", ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Згідно з ним, корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані в картці законопроєкту на сайті ВР.

У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, які належать до корінних народів України, що встановлені нормами міжнародного права, а також передбачені в Конституції та законах України.

Так, згідно із законопроєктом, поняття "корінний народ України" визначається, як "автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України". Відповідно до цього визначення проєктом закону пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.

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Згідно із положеннями законодавчого акта, корінні народи України та їхні представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Також проєктом закону визначаються гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти корінних народів України.

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Проєктом акта гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, а також права корінних народів України на сталий розвиток.

Законопроєктом також передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їхнього ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 травня 2021 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5506 "Про корінні народи України".

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