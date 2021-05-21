Закон про корінні народи дозволить кримським татарам зберегти історичну спадщину - Умєров

Законопроєкт "Про корінні народи України", який вніс до Верховної Ради Президент Володимир Зеленський, у разі ухвалення сприятиме збереженню історичної спадщини та самоорганізації їхніх представників.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат України (фракція партії "Голос") Рустем Умєров.

За його словами, парламентські фракції висловили солідарність і готовність підтримати законодавчу ініціативу, яка повинна стати сигналом української влади для окупованих територій.

"Я думаю, те, що Президент подав його як невідкладний, означає в першу чергу, що це погоджено з фракцією ("Слуга народу" — ред.). І сам Президент, вносячи такий проєкт закону до парламенту, упевнений в тому, що буде підтримка. Це великий сигнал кримським татарам. Це великий сигнал тимчасово окупованим територіям. І я думаю, тут всі фракції його підтримають", — підкреслив Умєров.

Він нагадав, що в Україні досі законодавчо не визначений термін "корінні народи", законопроєкт же ідентифікує корінні народи — це кримські татари, караїми та кримчаки, які проживають на території країни.

Умєров уточнив, чим саме корінні народи відрізняються від національних меншин.

"Національними меншинами вважаються народи, що проживають на території України. Вони можуть бути громадянами України, вони можуть народитися, але у них є історична батьківщина. У корінних народів історичної батьківщини, крім України, немає", — пояснив нардеп, додавши, що стосовно національних меншин зараз розробляється окремий законопроєкт.

У законопроєкті "Про корінні народи України" також прописані повноваження корінних народів, їхнє право на самоорганізацію, на створення національних інститутів.

"Законопроєкт дасть можливість зберегти культуру, побут, спадщину корінного народу", — продовжив парламентарій.

Крім того, після набуття законом чинності кримські татари більше не будуть вважатися "нерезидентами" в Україні, що було зумовлено окупацією Криму.

"Ми більше не будемо рахуватися нерезидентами. У нас, дай Боже, не буде більше проблем із банківськими послугами, зі спадщиною майна і з оподаткуванням. Тут ми всі ці питання змінюємо на користь громадян", — акцентував депутат.

Умєров додав, що робота з розширення прав корінних народів буде продовжена й надалі. Зокрема, на наступному етапі варто очікувати внесення змін до ст. 10 Конституції України (стаття про державну та інші мови), а також до законодавства про топоніміку.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Фото: QHA