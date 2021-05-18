Зеленський вніс у парламент законопроєкт про корінні народи

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України.

Відповідний документ № 5506 вже зареєстровано у парламенті, передає Укрінформ.

Текст законопроєкту поки що відсутній на сайті парламенту.

Як повідомлялося, раніше Зеленський пообіцяв внести у вівторок, 18 травня, на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи та висловив сподівання на ухвалення документа у стислі терміни.

Рада національної безпеки й оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Фото: ОП