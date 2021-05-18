Рада має ухвалити закон про корінні народи, який відкладали 30 років - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв внести у вівторок на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи та висловив сподівання на ухвалення документа у стислі терміни.

Про це він заявив у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що нещодавно була затверджена Стратегія деокупації та реінтеграції Криму й Севастополя. За його словами, Стратегією передбачений основний пріоритет – відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

Крім того, глава держави наголосив, що у пам'ять про мужність кримчан, які підтримали єдність України на багатотисячному мітингу в Сімферополі (2014 року - ред.), засновано День спротиву окупації Криму та Севастополя.

Також Зеленський зауважив, що ним було підписано указ про заходи з деокупації й реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки й оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

24 березня Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію відповідного рішення РНБО.