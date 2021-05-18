У Раді відкрили виставку до Дня пам'яті депортації кримських татар

Голова ВР Дмитро Разумков узяв участь у відкритті виставки творів Юрія Химича з Кримського циклу до Дня вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу в кулуарах парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в нас є така цікава виставка пана Химича. Але це не для того, щоб нагадати, що Крим - це Україна. Я впевнений, що кожен громадянин України, і не лише України, а й цивілізованих держав світу, добре пам'ятає і знає, що Крим - це Україна, і ця риторика і ставлення до українського Криму змінюватися ніколи не будуть", - сказав Разумков під час відкриття виставки.

Відкриття виставки творів Юрія Химича з Кримського циклу/ Фото Володимир Тарасов

Спікер наголосив, що ми повинні пам'ятати про трагедію депортації кримських татар і те, до чого це призвело.

Керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова Геннадій Друзенко, який презентував виставку, зазначив, що експозиція представлена у двох локаціях - Верховній Раді та Міністерстві закордонних справ.

"Тут ми бачимо шедеври українського художника, напевно одного з найкращих другої половини 20 століття, нашого Юрія Химича. До речі, єдиний український художник, роботи якого є в Капітолії, вони виставлені в американському Конгресі. І от сьогодні Верховна Рада має цілу виставку", - сказав Друзенко.

Він висловив сподівання, що після Верховної Ради ці роботи поїдуть по інших парламентах світу, щоб нагадувати, що Крим - це Україна.

Виставка буде представлена з 18 до 21 травня у кулуарах 3-го поверху будівлі Верховної Ради.

На стендах розміщено оригінали графічних та творів живопису Юрія Химича з Кримського циклу, зокрема, твори з серії "Бахчисарай".

Як повідомлялося, Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року №792-VIII "Про визнання геноциду кримськотатарського народу" визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). За офіційними даними, так звані числа Лаврентія Берії, було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж півтора року померли близько 46% депортованих. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.