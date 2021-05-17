Окупанти у Криму вручають застереження кримськотатарським активістам

У Криму окупаційна влада напередодні 77-ї річниці депортації кримськотатарського народу вручає активістам "застереження про неприпустимість порушення закону".

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

"Активістам кримськотатарського національного руху у Криму вручають застереження. Завтра 18 травня...", - написав Джелялов.

Він опублікував одне з "застережень", адресоване окупаційною владою активісту Сулейману Кадирову, засудженому раніше російським судом за "сепаратизм".

"Сьогодні він і десятки інших активістів продовжують перебувати під пильним оком влади", - зазначив Джелялов.

Раніше "Кримська солідарність" повідомляла, що в Судаку аналогічне "застереження" російські поліцейські вручили кримськотатарському активісту Сейтосману Каралієву.

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Указом Президента від 16 травня 2014 року було встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначається 18 травня.