У Херсоні пам'ять жертв геноциду кримських татар вшанували музичним перформансом

У Херсоні пам'ять жертв геноциду кримських татар вшанували музичним перформансом

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Укрінформ
Музичний перформанс, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, відбувся пізно ввечері 15 травня просто неба у центрі Херсона.

Про це повідомляє пресслужба ГО «ГОГОЛЬFEST», передає Укрінформ.

«Вечір-реквієм «Пам'ятаємо» відбувся і, ми думаємо, виконав свою місію - через мистецтво, емоційно розказати про події, що сталися з кримськими татарами у 1944 році», - повідомили у пресслужбі.

Присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу перформанс у Херсоні / Фото: Артем Галкін, Анастасія Мантач

Як зазначив директор ГОГОЛЬFEST Максим Демський, під час підготовки була гарна комунікація з представниками кримськотатарських організацій.

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Як зазначається, кримськотатарські колективи, які взяли участь у музичному перфомансі - хореографічні «Еміне», «Далгалар», «Лялє» та барабанщики «Атеш» отримали досвід роботи з режисером Владом Троїцьким, з професійними музикантами, і це стане поштовхом для метаморфоз, які тільки запустилися у свідомості молодих артистів.

Максим Демський подякував за співпрацю Херсонському обласному академічному музично-драматичному театру імені Куліша.

Як повідомляють місцеві ЗМІ за дійством, що транслювалося онлайн, наживо спостерігали кілька тисяч херсонців.

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Як повідомляв Укрінформ, вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, розпочався 15 травня ввечері у Херсоні за участю гурту «ДахаБраха», Джамали, Ахтема Сеїтаблаєва та кримськотатарських колективів. Захід організували благодійна організація «ККСЦ «Куреш» спільно з ГО «ГОГОЛЬFEST», Агенцією США з міжнародного розвитку USAID та за підтримки ГО «Нова генерація».

Зранку 15 травня у Херсоні співачка Джамала та актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв поклали квіти до першого на материковій частині України пам’ятного знаку «Жертвам геноциду кримськотатарського народу 1944 року» та згадали історії власних родин.

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