Джамала та Сеїтаблаєв вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар

Співачка Джамала та актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв поклали квіти до першого на материковій частині України пам’ятного знаку «Жертвам геноциду кримськотатарського народу 1944 року» та згадали історії власних родин.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Історія моєї родини, певне, не відрізняється від тисяч історій кримських татар 1944 року, коли мою прабабусю з дітьми депортували з Криму, у товарних вагонах їх повезли у Середню Азію. І по дорозі наймолодша дитина, яку звали Сусана, як і мене, померла. І коли моя прабабуся попросила її поховати, ніхто цього не робив – тоді просто викидали тіла по дорозі», - розповіла Джамала, спілкуючись із херсонськими журналістами після покладання квітів.

Джамала та Сеїтаблаєв у Херсоні вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу / Фото: Ірина Староселець

Співачка зазначила, що цю сумну історію у родині знають і згадують, вона її чула з дитинства. Джамала зазначила, що її пісня «1944» правдива, вона перемогла з нею на Євробаченні, бо на сцені не потрібно було «щось грати, входити в образ» - вона просто співала те, що всередині.

Джамала зазначила, що дуже шкодує, що немає можливості нині поїхати з дітьми у Крим, де живуть її батьки, щоб вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. «Ми збиралися у Сімферополі на площі, це був просто вечір пам’яті, зустріч родин, зустріч людей, які обмінювалися історіями, що зникають. Дуже важливо, що коли ми розповідаємо цю історію, ми не забуваємо», - каже співачка.

Вона зазначила, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, що дуже любить українську та кримськотатарську музику та поєднує їх у своїй авторській музиці, ці мелоси у ній.

Що стосується сьогоднішнього вечора-реквієму, що відбудеться увечері під відкритим небом у центрі Херсона, і який присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, то, на думку Джамали, це «дуже круто». «Такі гурти, як «ДахаБраха», які представляють країну у світі... я сьогодні приготувала спеціальну програму – це буде неймовірне дійство, вечір-реквієм. І до пандемії не відбувалося таких масштабних заходів... Те, що буде сьогодні у Херсоні – знімаю капелюха (перед організаторами - ред.)», - каже Джамала.

Вона зазначила, що намагається своїми піснями єднати серця, розповідати історію через музику, через вірші.

Ахтем Сеїтаблаєв також згадав історію власної родини, що була депортована в 1944 році.

«Мій батько не дуже добре пам’ятає цей день – йому було три роки, а от моя мама пам’ятає – їй було шість. І більше того, деякі епізоди з її спогадів стали потім епізодами фільму «Хайтарма». Народився я в Узбекистані, у Середній Азії», - розповів Сеїтаблаєв.

Він згадав розповідь матері про депортацію – коли вони потрапили у вагон, то місця було дуже мало, вона почала задихатися. Потім якийсь дідусь взяв її на руки, і вона побачила, що дорослі так само підняли на руки й інших дітей, бо знизу було нічим дихати, так щільно стояли люди і була спека. «Саме цей епізод і став епізодом стрічки «Хайтарма», - каже режисер та актор.

Як він підкреслив, пам’ятати про геноцид кримських татар для нього – це пам’ятати про геноцид будь-якої нації, будь-якого народу, будь-якої людини: «Пам’ятати про це, робити висновки з цього, пам’ятати про те, що Крим окупований, що Крим є невід’ємною частиною України – це просто залишатися людиною. Для мене це маркер того, що людина здатна відрізнити, що є справедливістю, а що – ні».

Сеїтаблаєв зазначив, що такі трагедії можуть статися з кожним з нас, оскільки життя дуже непередбачуване. За його словами, аби якомога швидше повернути Крим, треба, як мінімум – не мовчати, кожного дня робити добре свою справу: «Можете писати – пишіть, можете говорити – говоріть, можете знімати – знімайте і показуйте».

Один з організаторів вечора-реквієму - директор з розвитку благодійної організації «ККСЦ «Куреш» Ібрагім Сулейманов підкреслив, що для них було дуже важливо провести таке дійство саме на Херсонщині, що межує з ТОТ АР Крим, де проживає багато кримських татар, а не в столиці.

Як повідомляв Укрінформ,у Херсоні у центрі міста 15 травня о 20.30 розпочнеться вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу за участю гурту «ДахаБраха», Джамали, Ахтема Сеїтаблаєва та кримськотатарських колективів. Вечір-реквієм «Пам'ятаємо!» проведуть благодійна організація «ККСЦ «Куреш» спільно з ГО «ГОГОЛЬFEST», Агенцією США з міжнародного розвитку USAID та за підтримки ГО «Нова генерація».