Джамала та Сеїтаблаєв вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Історія моєї родини, певне, не відрізняється від тисяч історій кримських татар 1944 року, коли мою прабабусю з дітьми депортували з Криму, у товарних вагонах їх повезли у Середню Азію. І по дорозі наймолодша дитина, яку звали Сусана, як і мене, померла. І коли моя прабабуся попросила її поховати, ніхто цього не робив – тоді просто викидали тіла по дорозі», - розповіла Джамала, спілкуючись із херсонськими журналістами після покладання квітів.Джамала та Сеїтаблаєв у Херсоні вшанували пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу / Фото: Ірина Староселець
Співачка зазначила, що цю сумну історію у родині знають і згадують, вона її чула з дитинства. Джамала зазначила, що її пісня «1944» правдива, вона перемогла з нею на Євробаченні, бо на сцені не потрібно було «щось грати, входити в образ» - вона просто співала те, що всередині.
Джамала зазначила, що дуже шкодує, що немає можливості нині поїхати з дітьми у Крим, де живуть її батьки, щоб вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. «Ми збиралися у Сімферополі на площі, це був просто вечір пам’яті, зустріч родин, зустріч людей, які обмінювалися історіями, що зникають. Дуже важливо, що коли ми розповідаємо цю історію, ми не забуваємо», - каже співачка.
Вона зазначила, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, що дуже любить українську та кримськотатарську музику та поєднує їх у своїй авторській музиці, ці мелоси у ній.
Що стосується сьогоднішнього вечора-реквієму, що відбудеться увечері під відкритим небом у центрі Херсона, і який присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, то, на думку Джамали, це «дуже круто». «Такі гурти, як «ДахаБраха», які представляють країну у світі... я сьогодні приготувала спеціальну програму – це буде неймовірне дійство, вечір-реквієм. І до пандемії не відбувалося таких масштабних заходів... Те, що буде сьогодні у Херсоні – знімаю капелюха (перед організаторами - ред.)», - каже Джамала.
Вона зазначила, що намагається своїми піснями єднати серця, розповідати історію через музику, через вірші.
Ахтем Сеїтаблаєв також згадав історію власної родини, що була депортована в 1944 році.
«Мій батько не дуже добре пам’ятає цей день – йому було три роки, а от моя мама пам’ятає – їй було шість. І більше того, деякі епізоди з її спогадів стали потім епізодами фільму «Хайтарма». Народився я в Узбекистані, у Середній Азії», - розповів Сеїтаблаєв.
Він згадав розповідь матері про депортацію – коли вони потрапили у вагон, то місця було дуже мало, вона почала задихатися. Потім якийсь дідусь взяв її на руки, і вона побачила, що дорослі так само підняли на руки й інших дітей, бо знизу було нічим дихати, так щільно стояли люди і була спека. «Саме цей епізод і став епізодом стрічки «Хайтарма», - каже режисер та актор.
Як він підкреслив, пам’ятати про геноцид кримських татар для нього – це пам’ятати про геноцид будь-якої нації, будь-якого народу, будь-якої людини: «Пам’ятати про це, робити висновки з цього, пам’ятати про те, що Крим окупований, що Крим є невід’ємною частиною України – це просто залишатися людиною. Для мене це маркер того, що людина здатна відрізнити, що є справедливістю, а що – ні».
Сеїтаблаєв зазначив, що такі трагедії можуть статися з кожним з нас, оскільки життя дуже непередбачуване. За його словами, аби якомога швидше повернути Крим, треба, як мінімум – не мовчати, кожного дня робити добре свою справу: «Можете писати – пишіть, можете говорити – говоріть, можете знімати – знімайте і показуйте».
Один з організаторів вечора-реквієму - директор з розвитку благодійної організації «ККСЦ «Куреш» Ібрагім Сулейманов підкреслив, що для них було дуже важливо провести таке дійство саме на Херсонщині, що межує з ТОТ АР Крим, де проживає багато кримських татар, а не в столиці.
Як повідомляв Укрінформ,у Херсоні у центрі міста 15 травня о 20.30 розпочнеться вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу за участю гурту «ДахаБраха», Джамали, Ахтема Сеїтаблаєва та кримськотатарських колективів. Вечір-реквієм «Пам'ятаємо!» проведуть благодійна організація «ККСЦ «Куреш» спільно з ГО «ГОГОЛЬFEST», Агенцією США з міжнародного розвитку USAID та за підтримки ГО «Нова генерація».