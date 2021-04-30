В Мінреінтеграції розповіли, як кримські татари можуть отримати соціальне житло

Україна спільно з Туреччиною реалізують проєкт із забезпечення пільговим житлом представників кримськотатарського народу, які були змушені покинути окупований Росією Крим.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій В'ячеслав Шаповалов, передає Укрінформ.

За його словами, для цієї категорії громадян побудують 500 квартир: в Херсонській та Миколаївській областях — по 200 квартир, 100 — в Києві. 90% житла — для кримськотатарського народу, і 10% розподілятиметься органами місцевого самоврядування.

"З огляду на агресію РФ дуже багато людей були змушені покинути місця постійного проживання. Міністерство з питань реінтеграції докладає максимум зусиль щодо забезпечення таких громадян житлом. Якщо говорити конкретно про проєкт для кримськотатарського народу, то тут є дві точки розподілу житла. Найперше, органи кримськотатарського народу — "Фонд добробуту Криму". Він формує контрольні списки та рекомендуватиме комісії, яка займатиметься розподілом житла, кому давати ці квартири. Там розподіл виходить 90% на 10%. 90% — для кримськотатарського народу і 10% розподілятимуть органами місцевого самоврядування", — зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що зазначені 10% передбачені для забезпечення житлом пільгових категорій громадян. Це можуть бути як ВПО, так і учасники АТО/ООС та ін.

За словами Шаповалова, крім цього проєкту, для всіх переселенців із Криму діють й інші програми щодо забезпечення житлом.

"Це й програми місцевого рівня, такі як пільгове кредитування через Державний фонд молодіжного будівництва. Є програми міністерства, де ми виділяємо цільові субвенції органам місцевого самоврядування на придбання квартир і формування тимчасового житлового фонду для ВПО. Також є маса програм, які ініціюються на місцевому рівні: "Власний дім", "Турбота". На півдні діють близько шести-семи програм, які забезпечують цю категорію населення", — розповів заступник міністра.

Нагадаємо: раніше проєкт закону про забезпечення українців доступним житлом ухвалила Рада.