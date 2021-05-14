Джамала і «ДахаБраха» виступлять на вечорі-реквіємі в Херсоні

У Херсоні у центрі міста 15 травня відбудеться вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу за участю гурту «ДахаБраха», Джамали, Ахтема Сеітаблаєва та кримськотатарських колективів.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі ГО «ГОГОЛЬFEST».

«Подія відбудеться за участі етногурту "ДахаБраха" та співачки Джамали, а також із залученням кримськотатарських хореографічних колективів», - повідомили у пресслужбі. Режисер заходу - Владислав Троїцький.

Директор з розвитку благодійної організації «ККСЦ «Куреш» Ібрагім Сулейманов у розмові з кореспондентом агентства зазначив, що ідея нового формату заходу, присвяченого Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, виникла кілька років тому. Цей захід має об’єднати людей, не залежно від національності, каже кримськотатарський активіст.

«Традиційний підхід - проведення мітингів до цієї дати, на нашу думку, був ефективний у 2014-2016 роках, такий був час. З 2018 року мітинги стали наче формальністю, тому ми з колегами думали, який знайти формат, щоб розповісти про трагедію. Ми вирішили це зробити через музику, через культуру. Зробили спробу втілити його на сцені – виграли навіть конкурс Міністерства молоді та спорту, проте корективи вніс коронавірус. Ми опустили руки, бо ж і в цьому році коронавірус. А потім завдяки Оксані Глєбушкіній (представниця ГО «Нова генерація» - ред.) ми знайшли таких потужних партнерів, як ГОГОЛЬFEST», - каже Сулейманов.

Він зазначає, що 18 травня всі, хто матиме бажання, покладатимуть квіти до першого на материковій частині України пам’ятного знаку «Жертвам геноциду кримськотатарського народу 1944 року». Саме до цього пам’ятного знаку прийдуть 15 травня і співачка Джамала та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Як зазначають в ОДА, вечір-реквієм «Пам'ятаємо!» проведуть благодійна організація «ККСЦ «Куреш» спільно з ГО «ГОГОЛЬFEST», Агенцією США з міжнародного розвитку USAID, та за підтримки ГО «Нова генерація».

Фото: Ірина Староселець, Укрінформ