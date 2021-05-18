Архів СБУ опублікував фото кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам

Архів СБУ опублікував фото кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам

Укрінформ
Архів Служби безпеки України опублікував фотографії кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам у 1937-1938 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ у Телеграмі.

"Сьогодні вся країна у скорботі згадує жертв геноциду кримських татар. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала депортацію цілого народу, відправивши його за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато хто не витримав цих страждань і вже ніколи не повернувся додому", - ідеться у повідомленні.

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У СБУ наголосили, що це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримських татар, і ця депортація стала продовженням довготривалої репресивної кампанії.

"Архів СБУ публікує фото кримських татар, яких розстріляли у 1937-1938 роках за спротив більшовикам і боротьбу за свободу півострова від радянської влади. Пам’ятаємо синів і дочок кримськотатарського народу, які постраждали від радянського терору", - зауважили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

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