Архів СБУ опублікував фото кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам

Архів Служби безпеки України опублікував фотографії кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам у 1937-1938 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ у Телеграмі.

"Сьогодні вся країна у скорботі згадує жертв геноциду кримських татар. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала депортацію цілого народу, відправивши його за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато хто не витримав цих страждань і вже ніколи не повернувся додому", - ідеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримських татар, і ця депортація стала продовженням довготривалої репресивної кампанії.

"Архів СБУ публікує фото кримських татар, яких розстріляли у 1937-1938 роках за спротив більшовикам і боротьбу за свободу півострова від радянської влади. Пам’ятаємо синів і дочок кримськотатарського народу, які постраждали від радянського терору", - зауважили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.